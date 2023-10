Test de Les Sisters 2 : comment devenir une star des réseaux ?

En avant les Sisters !

Sister Party

Let’s a go, Sis !

Les aventures des Sisters sont basées sur la rivalité continuelle entre les deux sœurs, la petite et la grande, qui se font des crasses à longueur de journée. Le jeu part exactement du même principe : après avoir sélectionné laquelle des deux frangines vous avez envie d’incarner, c’est parti pour tenter de battre l’autre à son propre jeu. Cette fois, c’est sur les réseaux sociaux que tout se joue : les deux Sisters ont lancé leur propre compte Sis-tok et la course aux abonnés marque le début d’une grande battle de rivalité, de mini-jeux pour devenir la plus populaire.Le principe est donc simple : arpenter le quartier, participer à des mini-jeux et faire en sorte de gagner pour que les perdants s’abonnent à votre compte. Cela va vous permettre de gagner des faux lovers et surtout de voir votre progression dans le jeu. Mais ce n’est pas tout.Mélange entre un party game classique et un jeu d’aventure dans un mini-open-world, Les Sisters 2 possède plusieurs modes de jeu. Un premier où, le mode Aventure, où vous devrez gagner des followers, arpenter le quartier et interagir avec différents PNJ. Plusieurs autres, que ce soit défi, tournois, tout ou rien ou tour du monde, qui permettent d'enchaîner les mini-jeux via différentes contraintes et conditions de victoires.Notons tout de même qu’à l’instar de la bande dessinée dont il est issu, le jeu Les Sisters 2 s’adresse à un jeune public. Un public allant de 8 à 77 ans, pourrait-on dire, mais avec les spécificités que cela implique. Notamment dans la simplicité de ses textes et de son gameplay, dans son univers coloré très girly (public cible oblige) et de son environnement.Arrêtons-nous d’abord sur la partie aventure. L’histoire est basique, certes, mais elle est le catalyseur de toutes les rivalités entre les deux sœurs et de moments aussi drôles qu’en lien avec la bande dessinée. On y retrouve toute l’essence du média originel, que ce soit dans la mise en scène ou dans les textes. A partir de là, c’est à vous d’arpenter le monde semi-ouvert qui vous est proposé.S’il est relativement rare de voir un monde ouvert à destination des plus jeunes (encore que d’autres titres nous viennent en tête, les derniers Pokémon en tête pour le côté semi-ouvert), Les Sisters vous propose d’arpenter le quartier pour trouver des activités à faire.Cependant, la navigation n’est pas aisée : la caméra a tendance à se placer au plus près de votre personnage et selon un angle de vue qui ne vous permet pas de voir ce qui se trouve devant vous, les indicateurs à l’écran pour vous diriger vers telle ou telle mission manquent de précision.Heureusement, ce ne sera probablement pas l’essentiel de votre jeu. Car avouons-le : Les Sisters 2, c’est avant tout pour son côté party game qu’on y joue. Et pour ça, pas besoin d’entrer dans le monde histoire.Pour poursuivre rapidement sur le déroulement du mode Aventure, c’est simple : vous vous baladez, vous trouvez un PNJ que vous allez affronter dans un mini-jeu et gagnez des abonnés. Ensuite, recommencez. Certaines missions vous demandent de trouver des PNJ cachés dans les décors et de les prendre en photo, tandis que d’autres ont de véritables vibes Mario Party.Ce sont tous ces mini-jeux que vous allez pouvoir faire dans les autres modes. Des mini-jeux qui vont s'enchaîner et où le principe est assez simple. Éteindre le réveil le plus près possible du 0 tandis que le temps défile (et parfois qu’il n’est pas affiché, augmentant la difficulté). Traquer les fantômes avec votre lampe torche pour gagner des points. Et ainsi de suite.C’est dans ce mode que le jeu devient véritablement le plus agréable à jouer. Le gameplay est toujours simple et expliqué avant, plus de souci de caméras et plus de prétexte pour vous balader dans un semi-open-world assez inutile au fond, si ce n’est pour rajouter artificiellement des heures de jeux.Côté graphismes, le jeu est dans la droite lignée de la série animée, avec un character design emprunté aux bandes dessinés, des couleurs saturées et beaucoup de rose. Cependant, force est de constater qu’il se trouve assez loin des standards actuels. Surtout dans l’exploration du quartier ! Outre une caméra qui ne fait pas grand chose de ce que vous souhaitez, les textures chargent mal et les couleurs bavent, quand le clipping n’est pas de la partie.Alors que dans les mode party, avec tous les mini-jeux, la gestion graphique est nettement plus léchée et travaillée : cela tient souvent au fait que beaucoup de mini-jeux se déroulent dans un écran fixe et que le nombre d’animations est probablement moindre. Cela fait du mode party le plus agréable à jouer, à plus forte raison qu’il est possible de le faire en multi.