Test de Bang-On Balls : Chronicles : terriblement attachant !

Bang-On Balls: Chronicles - Official Launch Trailer 10/11/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une baballe qui déborde d’ambition !

Des secrets cachés partout, avec des armes et autres personnalisations à foison !

N’est pas Nintendo qui veut …

Un jeu techniquement mal fini…

… Mais tellement généreux et attachant !

Vous êtes Bob, une sorte de balle rebondissante avec des rêves de célébrité plein la tête mais une vie bien ordinaire. Les réveils sont difficiles pour vous quand la routine quotidienne reprend le dessus. Mais vous ne comptez pas en rester là : vous avez réussi à vous faire engager comme stagiaire (!) dans un studio de cinéma hollywoodien et c’est votre premier jour : Et si au lieu de rester dans l’ombre, vous en profitiez pour montrer au monde ce dont vous êtes capable ?Voici le pitch très minimaliste de Bang-On Balls Chronicles, qui vous balance après quelques secondes d’introduction au beau milieu d’un studio de cinéma. Toute ressemblance avec les Studios Universal serait d’ailleurs peu fortuite ! Au milieu des allées et venues des employés, vous allez évoluer dans ce qui sera le Hub de votre aventure. Un léger tutoriel vous explique les commandes de base, tandis qu’on vous propose rapidement de vous concocter un personnage à votre image. Inutile de préciser que certaines options sont… atypiques !Une fois prêt, vous n’avez plus qu’à vous lancer à l’assaut d’un des plateaux de tournage présents. C’est très simple, l’accès aux niveaux proposés se fait en se projetant dans un écran de télévision… Ce qui devrait fatalement vous rappeler Super Mario 64 et ses fameux tableaux qui servaient d’entrées aux différents mondes.Ici, quatre mondes principaux sont proposés, et c’est pour commencer vers le monde de l’Invasion Viking que nous nous dirigeons. L’occasion de découvrir que les environnements sont assez vastes et riches de beaucoup de mystères. Des objectifs vous sont donnés, mais la liberté de mouvement est totale à l’intérieur de ce mini monde assez consistant.En termes de gameplay, c’est d’une simplicité folle : comme toute baballe qui se respecte, vous pouvez rouler, sauter, et même forcer un rebond en appuyant sur A. Vous allez également pouvoir attaquer vos ennemis en vous projetant en avant avec ZR, ce qui aura pour effet d’utiliser votre arme si vous en possédez une. C’est à peu près tout, même si c’est déjà bien suffisant pour vous proposer des phases d’exploration et de plateformes assez corsées !Le jeu en lui-même reste donc assez classique, avec des mondes dans lesquels vous devrez remplir vos objectifs avant de vous mesurer à un Boss final. En revanche, tout le reste est beaucoup moins banal. Les environnements sont vraiment drôles et peuplés de personnages et ennemis délicieusement étranges. Les points de sauvegarde sont des polaroïds devant lesquels vous devez passer pour vous faire prendre en photo.Les références à la pop culture sont partout. Le titre fourmille d’idées plus intéressantes les unes que les autres et ce premier niveau en fait une belle démonstration d’entrée de jeu. Vous allez en outre rapidement découvrir que 1001 objets de personnalisation et armes loufoques sont à découvrir, trouver, ou débloquer via les cristaux bleus que vous allez acquérir tout au long de votre aventure.Il y a une quantité incroyable d’objets à récupérer, et les collectionneurs devraient y passer un grand nombre d’heures. Surtout, ces éléments sont pour la plupart délirants ou trop mignons, ce qui vous donnera l’envie irrésistible de tous les tester. Certains sont juste cosmétiques mais d’autres ont des effets spécifiques, comme par exemple les lunettes qui peuvent modifier votre vision.Certaines armes ont également des propriétés propres, comme la baguette de glace… Malheureusement, le jeu ne vous donnera jamais ces informations : à vous de tester pour découvrir sur le terrain !Point d’orgue de ce monde des Vikings, le Boss final est franchement réussi et vous fera autant sourire que frémir. Une belle réussite !Ce premier niveau est donc plutôt une bonne surprise, même si tout n’est pas parfait pour autant.Nintendo a toujours eu une réputation d’excellence en matière de jeu de plateforme, de jouabilité aux petits oignons et de level design pensé jusqu’au moindre détail. On en finirait presque par se dire que finalement, c’est assez facile d’y arriver puisque Nintendo le fait depuis tant d’années sans jamais véritablement se planter.Las, jouer à Bang-On Balls : Chronicles vient rapidement vous rappeler que non, tout ceci n’est pas si simple que ça. Parlons d’abord de la jouabilité, plutôt bonne dans l’absolu mais qui reste perfectible et à des années lumière de la précision d’un jeu Mario par exemple. On pourra arguer qu’une balle rebondissante est forcément plus capricieuse à manipuler. Malheureusement, manette en mains, on ne ressent jamais cette maîtrise propre aux productions de chez Big N. L’action est frénétique, on s’amuse évidemment, mais en termes de précision, le compte n’y est pas tout à fait.Surtout, le level design est vraiment perfectible. Le jeu vous donne la plupart du temps des objectifs mais n’abuse pas des informations à l’écran, ce qui est une très bonne chose. En revanche, là où les meilleurs jeux savent vous guider subtilement à travers leur level design, ici vous serez parfois perdus. Vous vous surprendrez donc parfois à tourner en rond ou à foncer tous azimuts en espérant tomber sur un endroit intéressant. Encore une fois, les niveaux regorgent de bonnes idées et le tout est d’un bon niveau général. Toutefois, n’attendez pas le niveau d’excellence d’un Mario par exemple.Malheureusement, les défauts cités plus haut ne sont pas les plus graves… Mais commençons par une bonne nouvelle : en jeu, il n’a pas de temps de chargement. Vous devrez certes composer avec un long temps de chargement au lancement du niveau, mais ensuite plus rien, et c’est très agréable ! Passons maintenant aux mauvaises nouvelles…Techniquement, le jeu souffre de plusieurs problèmes qu’on espère vite résolus via un patch. Déjà, si le titre est assez agréable visuellement, on remarque tout de suite que la résolution est faiblarde et que l’Unreal Engine met la Switch en difficulté. Les textures sont très inégales, le popping est omniprésent, la fluidité n’a rien d’impressionnant et sur certaines zones riches, le jeu peut même franchement ramer. Nul doute que les versions des consoles concurrentes devraient afficher un rendu visuel nettement plus flatteur.C’est finalement souvent le cas avec ces jeux multi-plateformes, alors difficile de blâmer celui-ci plus qu’un autre. D’ailleurs, le tout reste largement jouable dans l’absolu. En revanche, les bugs sont quand même fréquents et il nous est arrivé plusieurs fois de traverser des textures et de tomber dans le vide ou encore de nous retrouver bloqués. C’est tout de suite plus embêtant.Surtout, le jeu propose des fonctionnalités online très sympathiques : coop jusqu’à 4 en ligne, que nous n’avons malheureusement pas pu tester en amont de la sortie du jeu. Si nous sommes en droit d’être sceptiques concernant les performances du titre en mode coop (à vérifier), nous pouvons d’ores et déjà constater un gros problème lié à ces fonctionnalités online : si comme beaucoup de joueurs Switch vous mettez votre console en veille et espérez revenir en jeu de manière fluide en rallumant la console, sachez que cela ne fonctionne tout simplement pas sur ce titre. Il vous sera signifié une perte de connexion et vous serez renvoyé au Hub du jeu sans autre solution. Evidemment, cela signifie également que vous devrez subir à nouveau le très long temps de chargement initial, ce qui est franchement pénible. Et vous l’aurez compris, cela se produit alors même que vous jouez en solo.Pour finir, il est impossible de charger un point de sauvegarde précédent. Vous n’aurez donc d’autre choix que de retourner depuis le Hub jusqu’au point où vous en étiez sans pouvoir charger un point précis de votre aventure. C’est ici un gros problème technique et un patch est nécessaire de toute urgence pour résoudre ce problème qui vient franchement ternir l’expérience de jeu, surtout sur une console hybride que beaucoup utilisent en nomade.Il est vrai que ces défauts sont pénibles et méritent d’être corrigés de toute urgence. Ils ont entaché nos premières heures de jeu et c’est avec un peu moins d’enthousiasme que nous nous sommes lancés dans le second monde. Et c’est là que le titre a su… rebondir avec des idées géniales et des niveaux vraiment réussis !D’abord, vient la Course Froide vers l’Espace. Vous allez tout simplement vous retrouver au beau milieu de la course à la lune qui a confronté les Etats-Unis et l’ex URSS au siècle dernier. C’est superbement pensé : le monde se découpe en deux, avec une ambiance radicalement différente et un projet de fusée de chaque côté ! C’est donc à vous, Bob, de décider quelle SuperPuissance vous allez aider à mener à bien son projet. Intéressant non ?Ce niveau nous a franchement séduits, et relance complètement l’intérêt du jeu. L’ambiance est vraiment réussie, et voir votre fusée se construire au fur et à mesure de vos accomplissements est vraiment jouissif. Le fait d’avoir le choix de favoriser un camp ou l’autre est là encore une idée superbe. Voilà de quoi passer outre tous les défauts mentionnés plus haut et donner à nouveau envie de découvrir la suite…C’est alors que se dresse devant vous le niveau des “Pièces Perdues de Kraken”, une sorte de monde des pirates qui pourrait sembler initialement assez classique… Sauf que nous sommes ici devant un monde ouvert ! Vous avez bien lu : de taille évidemment modeste, vous n’en êtes pas moins devant un vrai monde avec différentes îles que vous allez pouvoir partir explorer en naviguant sur votre embarcation un peu à la manière d’un The Legend Of Zelda: Wind Waker !Au menu : batailles navales, cascades aquatiques et exploration de la multitude d’îles et de leurs secrets bien gardés. Quelle ambiance, et quelle surprise de voir à quel point le jeu se renouvelle à chaque niveau ! Les défauts cités plus haut n’ont certes pas disparu, mais votre expérience de jeu fait que vous déjouez plus facilement les pièges et… évitez surtout de mettre votre console en veille n’importe où. Dès lors, le jeu devient franchement plus agréable et surtout, le contenu impressionne !Il reste un dernier niveau sur lequel vous vous précipiterez sans ménagement arrivé à ce stade du jeu. Vous voici dans un monde mêlant plusieurs époques temporelles du Japon. Il s’agit ici encore d’un mini monde ouvert dans lequel vous pouvez évoluer… sur des routes goudronnées, en vous transformant en roue de voiture ! Décidément, le titre ne cesse de se renouveler et de proposer de nouvelles choses.L’ambiance est superbe, les environnements sont vraiment réussis. Et en point d’orgue, vous allez devoir vous mesurer à des “Kaijus”, ces fameux monstres géants typiquement japonais bien connus des fans de Gozilla par exemple. Le tout en ayant décuplé votre taille et revêtu une armure façon Gundam, il y a décidément tout pour combler les amateurs de culture japonaise !Vous trouvez que le jeu n’en propose pas encore assez ? Sachez donc qu’une fois le grand Boss final battu et l’histoire principale terminée, vous aurez encore des tas de bonus à tenter de récupérer dans chaque niveau. En outre, des zones supplémentaires sont à déverrouiller dans le Hub principal du jeu comme par exemple un zoo ou une salle d’Arcade qui vous propose plusieurs mini jeux franchement très réussis et jouables en multijoueur online ! Et à la clé, il y a encore des objets bonus à remporter selon les scores obtenus.