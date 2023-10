Test de Bish Bash Bots : un tower defense terriblement fun en multi !

Bish Bash Bots | Launch Trailer 19/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des hordes de robots veulent envahir le monde !

Un tower defense frénétique et jouissif manette en main !

Un gameplay limpide, mais avec un vrai challenge !

Matraquage de boutons et fous rires garantis

Dans un futur proche, les robots sont partout. Ils se sont installés dans les foyers, les entreprises, partout dans la société. Ils sont tellement efficaces qu’ils sont maintenant en charge de toutes les tâches ingrates que les humains n’ont aucune envie d’accomplir. En outre, le travail n’existe plus et les humains n’ont plus qu’à profiter de la vie… Enfin tout cela, c’était avant que l’Intelligence Artificielle des robots ne perde les pédales et que ceux-ci décident de prendre le pouvoir. La guerre est maintenant déclarée : les robots déferlent sur le monde pour le conquérir !Heureusement, quatre jeunes inventeurs ont mis au point un dispositif d’IEM (Impulsion Electro Magnétique) capable de réinitialiser les robots afin de les rendre à nouveau paisibles et aimables. Vous allez donc incarner ces héros hors du commun et les aider à mener à bien la Résistance en parcourant le monde afin de libérer l’humanité de ces oppresseurs mécaniques.Tout commence donc par la sélection de votre personnage. Il y en a quatre au total, puisque le jeu vous propose de jouer jusqu’à quatre en local sur un même écran ou en ligne si vous préférez. Inutile de préciser que c’est en local sur un canapé que l’ambiance sera la plus folle.Chaque personnage, outre son apparence, possède des aptitudes spécifiques. A bord de votre van volant extensible et doté de tout l‘équipement nécessaire (y compris des… WC), vous pouvez à tout moment changer de tenue, consulter les astuces du jeu ou vos photos débloquées (une photo souvenir vous est offerte à chaque monde complété) et accéder aux niveaux disponibles pour la suite de votre aventure.C’est également ici que vous pouvez choisir votre gadget spécial parmi ceux que vous avez déverrouillés jusqu’ici : champ de force pour repousser les ennemis, mine à poser, aimant pour ramasser les pièces plus facilement... Bonne nouvelle, vous pouvez modifier ce pouvoir entre chaque niveau, ce qui tombe bien puisque certains seront plus particulièrement adaptés à certains niveaux uniquement.Une fois le niveau lancé, la prise en main est enfantine et immédiate. Votre IEM est en place mais a besoin de temps pour se charger avant d’être déclenché afin de réinitialiser tous les robots. D’ici à ce qu’il soit prêt à être activé, vous allez devoir le protéger des assauts incessants de robots bien déterminés à le détruire.Pour ce faire, vous êtes armés de marteaux qui vous permettent de taper sur les vilaines machines. Mais cela ne suffit pas et votre principal moyen de les contrer est l’installation de tours de défense un peu partout sur l’arène. Ces tours sont de type divers (laser, canon, anti aérien, électriques…) et vont automatiquement s’attaquer aux robots qui se trouvent à leur portée.Malheureusement, plusieurs problèmes viennent vous compliquer la tâche : tout d’abord, vous ne pouvez placer ces tours que dans les zones adaptées qui vous sont indiquées en début de partie. De plus, il va vous falloir des ressources pour pouvoir fabriquer ces tours. C’est donc en détruisant des robots que ceux-ci vont vous fournir des pièces détachées à ramasser. Une fois le nombre suffisant de pièces obtenues, vous pourrez placer une nouvelle tour.Enfin, un point important : ces tours sont évolutives et deviennent plus efficaces si vous prenez le temps de taper dessus suffisamment longtemps pour les faire passer de niveau. Problème : le temps que vous passez à vous occuper de vos tours laissent aux robots toute la latitude pour avancer et attaquer l’IEM ! De quoi vous placer dans des situations particulièrement délicates, surtout si vous ne vous coordonnez pas efficacement entre joueurs…Vous l’aurez compris, si les enjeux et les commandes sont d’une simplicité rare, la réalité du terrain va rapidement vous démontrer que le jeu est loin d’être une promenade de santé !D’abord très faciles à contenir, les vagues de robots deviennent de plus en plus impressionnantes et vont vous demander une organisation sans faille. Evidemment, chacun peut mener son combat dans son coin. Malheureusement, cela risque fort de vous mener à un échec cuisant. Il est globalement impératif de communiquer en permanence et de savoir aller soutenir un allié quand celui-ci commence à être débordé, sans quoi les vingt points de vie de l’IEM vont fondre comme neige au soleil !Les robots sont également de types multiples et possèdent tous des aptitudes particulières : il y a les robots de base, peu inquiétants. Les robots nounous, qui possèdent une sacrée jauge de vie et sont plus compliqués à arrêter. Certains robots sont frénétiques et avancent à une vitesse folle, tandis que d’autres sont électrifiés et vous exposent à des blessures si vous les frappez vous-mêmes au marteau. Puis viennent les robots volants, ceux qui progressent sous terre, ou encore les méga robots à la barre de vie immense. La variété d’ennemis est bien présente, et surtout progressive au fur et à mesure de l’avancée dans le jeu. Vous ne vous ennuierez jamais !De leur côté, s’ils semblent très simples en apparence, les niveaux proposés ont le mérite d’être tous différents et d’apporter à chaque fois un petit quelque chose en plus qui vient modifier le gameplay. Il y a huit mondes en tout, composés de quatre niveaux chacun. Les ambiances sont variées et les challenges à relever sont bien différents dans chaque monde proposé.Certains niveaux introduisent de nouveaux ennemis spécifiques. D’autres proposent des idées de gameplay nouvelles : des grues pour attraper les plus gros robots et les balancer dans le vide, des champignons qui poussent partout et vous empêchent de poser vos tours, des plantes carnivores qui dévorent tout le monde sans distinction s’ils ne bougent pas assez vite, ou encore des niveaux désertiques qui vous imposent de vous hydrater régulièrement sous peine de dépérir !Le but du jeu, on l’a dit, est de tenir bon et de résister aux assauts des différentes vagues de robots le temps que votre IEM se charge. Une fois chargé à 100%, chaque joueur doit venir à l’IEM pour le déclencher et réinitialiser tous les robots de la zone. Autant vous dire que ce moment est souvent un immense soulagement après une période de panique générale de fin de niveau où les joueurs sont noyés sous les vagues ennemies. Le jeu, absolument frénétique et terriblement amusant, devrait vous occasionner de beaux fous rires entre amis, mais également de belles engueulades si certains manquent d’efficacité ! Cerise sur le gâteau, il vous est ici possible de taper les robots… mais aussi vos amis, que ce soit volontairement ou simplement dans le feu de l’action. Voilà qui ne manquera pas d’énerver tout le monde !A chaque niveau réussi, des bonus vous sont attribués : nouveaux types de tours, nouveaux gadgets, nouvelles tenues et accessoires pour personnaliser vos personnages… et une jolie photo de groupe à débloquer à chaque fin de monde. Bref, de quoi progresser avec entrain dans ce jeu composé de 32 niveaux assez variés pour que vous ne puissiez jamais vous ennuyer. A tel point qu’on en redemande !