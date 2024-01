2024 est lancé : et si on parlait de la Switch 2 ?

L'un d'eux, que l'on a cité à plusieurs reprises sur PN ces dernières années, s'appelle Serkan Toto, de Kantan Games. Dans un set de prédictions publiées sur le site anglais Gamesindustry (voir source), il a fait plusieurs prédictions, parmi lesquelles il y a certaines qu'on a envie de voir se concrétiser et d'autres non, on vous laisse juger !D'une part, il pense que le successeur de la Switch sera lancé cette année. Dans sa réponse, il ne parle pas de Switch 2, mais il confirme qu'il y a bien eu, à un moment, une Switch Pro car certains studios avaient commencé à travailler avec des kits de développement adaptés à cette évolution de la console originale.Sa seconde prédiction est le prix de la console : pour lui, la nouvelle console sera vendue 400 dollars. C'est tout de même 100 dollars de plus que la première Switch, et cela ramène la console au niveau du Steam Deck.Pour lui, la prochaine génération ne sera pas une révolution, mais une évolution de la Switch : Nintendo semble avoir trouvé la formule parfaite de solution hybride entre console de salon et console portable, et les jeux Pokémon sont par nature des jeux portables. De fait, la prochaine génération devrait continuer dans cette voix et ne pas s'engager dans une nouvelle façon de jouer trop bouleversante pour les joueurs. Bref, la prochaine console sera aussi portable, selon lui.Sa dernière prédiction concerne le prix des jeux : Nintendo pourrait profiter du changement de génération pour augmenter le prix de vente de ses jeux et les ramener au prix courant de la nouvelle génération, autour de 70 dollars à leur sortie.Si on lit le reste des prédictions de l'article, on voit que d'autres analystes partagent d'une manière ou d'une autre certains des points de Serkan Toto : Piers Harding-Rolls pense par exemple qu'il y aura bien une sorte de Switch 2 d'ici la fin de l'année. Tom Wijman pense pour sa part que le lancement de la console sera accompagné d'un nouveau jeu Mario en 3D — voilà une idée qui nous plait beaucoup ! Il pense aussi, mais là on demandera à voir, que Nintendo proposera de transférer son compte vers la Switch 2, avec ses jeux.Autant de points de vue intéressants, avec certains qui nous réjouissent et d'autres qui nous inquiètent (surtout pour notre porte-monnaie). Toujours est-il que 2024 sera une année difficile pour nos nerfs, jusqu'à ce que Nintendo se décide à communiquer sur sa prochaine génération : la firme attendra-t-elle la fin de l'année fiscale pour ce faire, ou bien commencera-t-elle à parler dans les toutes prochaines semaines ? Ce calendrier dépend plus de la date de sortie de la console que de tout autre état d'âme... alors attachons nos ceintures et engageons-nous dans cette année 2024 !Source : GamesIndustry.biz