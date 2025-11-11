Pikmin 4 : la mise à jour gratuite avec Pikmin déco et mode photo est disponible
Dès aujourd’hui, Pikmin 4 s’enrichit d’une mise à jour gratuite avec un mode photo, des Pikmin personnalisés et de nouveaux niveaux de difficulté à découvrir. Promise pour novembre, Nintendo n'avait donc pas menti ! Découvrons cette mise à jour !News
On vous rappelle la vidéo de présentation de cette mise à jour surprise :
Un mode photo en vue PikminParmi les ajouts les plus intéressants : un mode appareil photo qui permet de prendre des clichés directement depuis la perspective d’un Pikmin. Cet ajout est l’occasion rêvée de capturer les moindres détails du monde miniature dans lequel on évolue avec notre petite armée multicolore. Ce mode permettra aussi d’immortaliser des moments de bravoure (ou de panique) en pleine expédition.
Des Pikmin déco à collectionnerAutre nouveauté amusante : l’arrivée des Pikmin déco, variante personnalisable de nos alliés colorés. Ces Pikmin arborent différents accessoires, que vous pourrez collectionner au fil de l’aventure.
my.nintendo.com.
Ca donne terriblement envie de relancer Pikmin 4 ! Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Source : Email de Nintendo
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.