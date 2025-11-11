News Pikmin 4 (Switch)

Pikmin 4 : la mise à jour gratuite avec Pikmin déco et mode photo est disponible

Dès aujourd’hui, Pikmin 4 s’enrichit d’une mise à jour gratuite avec un mode photo, des Pikmin personnalisés et de nouveaux niveaux de difficulté à découvrir. Promise pour novembre, Nintendo n'avait donc pas menti ! Découvrons cette mise à jour !