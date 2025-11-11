Rechercher sur Puissance Nintendo
Pikmin 4 Disponible sur Switch depuis le 21/07/2023
News Pikmin 4 (Switch)

Pikmin 4 : la mise à jour gratuite avec Pikmin déco et mode photo est disponible

Dès aujourd’hui, Pikmin 4 s’enrichit d’une mise à jour gratuite avec un mode photo, des Pikmin personnalisés et de nouveaux niveaux de difficulté à découvrir. Promise pour novembre, Nintendo n'avait donc pas menti ! Découvrons cette mise à jour !

News
Comme promis la semaine dernière dans notre précédente actualité sur ce sujet, Nintendo vient de publier une mise à jour gratuite pour Pikmin 4, et elle apporte plusieurs nouveautés réjouissantes pour tous ceux qui aiment voir leurs petites créatures colorées sous un nouveau jour.

On vous rappelle la vidéo de présentation de cette mise à jour surprise :
Une mise à jour gratuite de Pikmin 4 arrive ! (Nintendo Switch)
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un mode photo en vue Pikmin

Parmi les ajouts les plus intéressants : un mode appareil photo qui permet de prendre des clichés directement depuis la perspective d’un Pikmin. Cet ajout est l’occasion rêvée de capturer les moindres détails du monde miniature dans lequel on évolue avec notre petite armée multicolore. Ce mode permettra aussi d’immortaliser des moments de bravoure (ou de panique) en pleine expédition.

Des Pikmin déco à collectionner

Autre nouveauté amusante : l’arrivée des Pikmin déco, variante personnalisable de nos alliés colorés. Ces Pikmin arborent différents accessoires, que vous pourrez collectionner au fil de l’aventure.
Cette mise à jour propose également de nouveaux modes de difficulté, permettant d’ajuster l’intensité des défis à votre niveau. Que vous soyez néophyte ou stratège aguerri, il y a désormais de quoi relancer une partie avec un œil neuf et des conditions de jeu adaptées.
Pour célébrer cette mise à jour, Nintendo rappelle que des fonds d’écran exclusifs à télécharger gratuitement sur My Nintendo sont à retrouver ici : my.nintendo.com.

Ca donne terriblement envie de relancer Pikmin 4 ! Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Source : Email de Nintendo
