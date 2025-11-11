News Pokémon Pokopia (Switch 2)
Pokémon Pokopia arrive le 5 mars 2026 sur Nintendo Switch 2
Le jeu de simulation de gestion Pokémon arrivera en mars prochain, en exclusivité sur Nintendo Switch 2.News
Si les fans Pokémon sont actuellement occupés par Légendes Pokémon : Z-A, nombreux sont déjà tournés vers 2026 et le 30e anniversaire de la saga Pokémon. Le premier jeu Pokémon à sortir en 2026 est d'ores et déjà connu : il s'agit de Pokémon Pokopia !
Le jeu de gestion dans l'univers Pokémon a été présenté il y a quelques mois et nous ignorons encore beaucoup de chose du contenu du jeu si ce n'est désormais sa date de sortie : ce sera le 5 mars 2026 !
En attendant, le site officiel japonais a été mis à jour et il nous permet d'apprendre en plus que le jeu sortira uniquement en carte clé de jeu dans sa version physique. Il pourrait s'agir du premier jeu Nintendo concerné par ce support. Le jeu sera aussi bien évidemment disponible en format dématérialisé directement sur l'eShop.
Rendez-vous jeudi pour plus d'information sur Pokémon Pokopia !
The Pokémon Company en a profité pour annoncer qu'une nouvelle bande-annonce de 10 minutes serait publiée ce jeudi 13 novembre à 15h00, heure française. L'occasion d'en savoir bien davantage sur le jeu alors que les précommandes devraient ouvrir dans la foulée.
