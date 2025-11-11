Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Pokémon Pokopia A paraître sur Switch 2 le 05/03/2026
News Pokémon Pokopia (Switch 2)

Pokémon Pokopia arrive le 5 mars 2026 sur Nintendo Switch 2

Le jeu de simulation de gestion Pokémon arrivera en mars prochain, en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

News
Si les fans Pokémon sont actuellement occupés par Légendes Pokémon : Z-A, nombreux sont déjà tournés vers 2026 et le 30e anniversaire de la saga Pokémon. Le premier jeu Pokémon à sortir en 2026 est d'ores et déjà connu : il s'agit de Pokémon Pokopia !

Le jeu de gestion dans l'univers Pokémon a été présenté il y a quelques mois et nous ignorons encore beaucoup de chose du contenu du jeu si ce n'est désormais sa date de sortie : ce sera le 5 mars 2026 !
Pokémon Pokopia arrive en 2026 (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube
The Pokémon Company en a profité pour annoncer qu'une nouvelle bande-annonce de 10 minutes serait publiée ce jeudi 13 novembre à 15h00, heure française. L'occasion d'en savoir bien davantage sur le jeu alors que les précommandes devraient ouvrir dans la foulée.

En attendant, le site officiel japonais a été mis à jour et il nous permet d'apprendre en plus que le jeu sortira uniquement en carte clé de jeu dans sa version physique. Il pourrait s'agir du premier jeu Nintendo concerné par ce support. Le jeu sera aussi bien évidemment disponible en format dématérialisé directement sur l'eShop.

Rendez-vous jeudi pour plus d'information sur Pokémon Pokopia !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil