La mise à jour 21.0.0 améliore Switch et Switch 2, pensez à vos accessoires : on vous dit tout ce que vous devez savoir !

Nintendo déploie une nouvelle version système pour Switch et Switch 2 avec des ajouts notables, y compris une mise à jour pour la Manette Classique Pro 2.
La version 21.0.0 du système d’exploitation des consoles Switch et Switch 2 est désormais disponible, et cette fois, ce n’est pas une simple mise à jour de stabilité comme on en plaisante souvent.
Au programme : de nouvelles langues (spoiler : elles ne nous concernent pas :p), des icônes pour différencier les jeux physiques et dématérialisés, des ajustements pour les transferts, et une mise à jour importante pour certains accessoires. On fait le point.
Côté accessibilité, la synthèse vocale gagne en vitesse maximale (passant de 300% à 400%). La description des caractères japonais est désormais lue à voix haute - encore une fois c'est un sujet qui nous concerne moins de ce côté-ci du monde.
De nouveaux paramètres d’affichage facilitent aussi le réglage de la taille de l’écran, tandis que la sortie HDR est renommée pour clarifier qu’elle concerne uniquement l’écran de la console.
Lors de l’ajout d’un ami, il est désormais possible de retrouver des joueurs avec qui l’on a discuté dans les salons vocaux de ses amis, une extension bienvenue pour ceux qui utilisent le chat intégré.
Pour mettre à jour votre manette, rendez-vous dans les paramètres système > Manettes et accessoires après avoir installé la version 21.0.0 de la console.
Enfin, certains correctifs semblent avoir été apportés à la rétrocompatibilité sur Switch 2. Des jeux comme Tokyo Xanadu et Xenoblade Chronicles X afficheraient désormais un comportement plus stable, selon les premiers retours de joueurs. Si vous voulez vérifier si votre catalogue de jeux est compatible, on vous rappelle que Nintendo a lancé un site dédié pour saisir les titres de vos jeux.
- Ajout de symboles au-dessus des icônes des logiciels affichées dans le menu HOME pour indiquer s'il s'agit d'une version physique ou numérique.
- Lorsque plusieurs téléchargements de logiciels sont en cours, il est désormais possible de tous les annuler.
- Si un pack console comprend un téléchargement de logiciel, une icône « Recevoir le logiciel » s'affiche. Elle apparaît lorsque la console est connectée à Internet.
- L'icône lancera le Nintendo eShop et vous pourrez accéder au logiciel téléchargeable.
- Vous pouvez toujours recevoir le logiciel en accédant directement au Nintendo eShop depuis le menu HOME.
- Lorsque vous recherchez des utilisateurs à qui envoyer une demande d'ajout à votre liste d'amis, l'option « Rechercher des utilisateurs avec lesquels vous avez joué » sous « Ajouter un ami » inclut désormais les personnes avec lesquelles vous avez interagi dans les salons GameChat de vos amis.
- Ajout de la possibilité de télécharger des données pour une carte de jeu virtuelle même si le paramètre « Utiliser la licence en ligne » est désactivé. Cette option est disponible dans les options d'une carte de jeu virtuelle lorsque vous y accédez via Cartes de jeu virtuelles depuis le menu HOME.
Les mises à jour suivantes ont été apportées au GameChat :
- Le jeu ne se mettra pas automatiquement en veille pendant que vous discutez.
- L'option permettant de désactiver le « panoramique audio du chat » a été ajoutée.
- Le chat peut se poursuivre si la console passe du mode TV (connectée à la station d'accueil) au mode portable ou table, ce qui modifie la connexion Internet d'une connexion filaire à une connexion sans fil.
Les mises à jour suivantes ont été apportées à l'accessibilité dans les paramètres système :
- Lorsque l'option « Utiliser la synthèse vocale » est activée, la description du caractère de conversion prédictive sur le clavier japonais est désormais lue à voix haute.
- La limite supérieure de la vitesse de synthèse vocale a été augmentée de 300 % à 400 %.
Les mises à jour suivantes ont été apportées dans les paramètres système, sous Audio :
- Il est désormais possible de modifier le mode audio d'une manette Nintendo Switch 2 Pro connectée sans fil. Vous pouvez choisir entre « Stable » et « Faible latence ».
- Le mode « Faible latence » réduit la latence audio par rapport au mode « Stable », mais peut être plus sujet aux interférences dans certains environnements sans fil.
Les mises à jour suivantes ont été apportées à l'affichage dans les paramètres système :
- « Sortie HDR » a été renommé « Sortie HDR de l'écran système ».
- Amélioration de l'affichage à l'écran lors de l'utilisation de la fonction « Ajuster la taille de l'écran » afin de faciliter le réglage.
Les mises à jour suivantes ont été apportées aux notifications dans les paramètres système :
- L'option « Notification des points Platine » a été renommée « Notification Nintendo Switch Online ».
Les mises à jour suivantes ont été apportées dans Système dans les paramètres système :
- « Arrêter la charge à environ 90 % » a été renommé et mis à jour en « Arrêter la charge à environ 80-90 % ».
- Le thaï et le polonais ont été ajoutés à la liste des options sous Langue. Le thaï et le polonais ne seront disponibles dans le logiciel que lorsqu'il prendra en charge la langue correspondante.
- Améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l'expérience utilisateur.
Sources : Support de Nintendo via NintendoLife et Vooks
Un OS qui gagne en lisibilité et en accessibilitéSur les deux consoles, Nintendo introduit des symboles sur l'écran d'accueil permettant d'identifier en un coup d'œil si un jeu est en version physique ou numérique. C'est un ajout tout simple, mais bienvenu surtout à l'ère des cartes de jeu virtuelles et des nombreux transferts entre comptes et consoles. On finissait en effet par ne plus savoir où on en était et à chercher une cartouche qui n'existe pas...
Du neuf pour les échanges et le multijoueurLes fonctionnalités de GameChat ont été améliorées, avec notamment la poursuite des conversations en cas de changement de mode (TV à portable) ou de type de connexion (filaire à sans fil). Un nouveau réglage permet aussi de désactiver l'effet stéréo de la voix pour plus de clarté.
Mise à jour des manettes : le Pro Controller 2 se dote d'options audioSi vous avez une manette Pro Controller 2 pour Switch 2, pensez à faire un tour dans les paramètres ! Une mise à jour firmware spécifique à cette manette introduit un nouveau réglage audio : il est désormais possible de choisir entre un mode « Stable » et un mode « Faible latence ». Le second réduit le décalage sonore, mais peut être plus sensible aux interférences selon votre environnement sans fil.
Détails supplémentaires et compatibilitéParmi les autres nouveautés, on note l'ajout du thaï et du polonais dans les options de langue. L'option de limitation de la recharge à 90 % a également été renommée pour mieux refléter son fonctionnement réel, désormais réglé entre 80 % et 90 %.
Les notes de version en françaisOn a utilisé une solution de traduction automatisée pour vous proposer les notes de version en français... Les termes exacts dans le système d'exploitation de votre console pourra varier sensiblement, mais l'idée est là !
