Rechercher sur Puissance Nintendo
Mario (perso) Apparu en 1981
News Mario (perso)

[Carnet noir] Kazuki Motoyama, auteur du manga Super Mario, est décédé à l’âge de 69 ans

Kazuki Motoyama, le mangaka derrière la série culte publiée chez Kodansha a marqué plusieurs générations de fans de Nintendo.

News
Kazuki Motoyama, figure incontournable du manga japonais pour les amateurs de l’univers Nintendo, est décédé à l’âge de 69 ans. L’annonce a été faite par sa sœur, Lisa Motoyama, sur Instagram. Aucune cause n’a été communiquée, mais les hommages pleuvent déjà sur Internet et on se joint à la communauté pour exprimer notre tristesse.
De 1988 à 1998, Kazuki Motoyama a signé la série « Super Mario » dans le magazine Comic BomBom de Kodansha. Dix années d’un humour absurde et d’une mise en scène librement inspirée des jeux Super Mario, de Super Mario Bros. 3 à Super Mario 64. Un pan méconnu en dehors du Japon, mais culte chez ceux qui ont grandi avec ces magazines ou qui ont exploré les coins les plus improbables du fandom Mario.

Un style reconnaissable entre mille

Avec ses gags méta, son trait expressif et une bonne dose de second degré (Motoyama s’y représentait régulièrement en mangaka fatigué sous le nom de Mototin), ses planches cultivaient un esprit libre parfois surprenant, avec quelques touches de nudité cartoonesque ou d’humour grivois, même sous licence officielle Nintendo. Un ton difficile à imaginer aujourd’hui dans une œuvre sous la houlette du constructeur japonais.
Motoyama avait poursuivi cette veine en 2019 avec un spin-off intitulé Kinoppe-chan Forever, centré sur un personnage original, une petite Toad nommée Kinoppe, apparue dans ses précédentes bandes dessinées.

Un parcours atypique, entre shōjo et histoire

Avant Mario, Motoyama avait fait ses débuts en 1977 avec Love & Mini, publié dans un magazine shōjo, avant de signer dans Weekly Shōnen Jump avec Kimattenai no Nikimemaru-kun en 1979. Il s’est ensuite intéressé à l’histoire japonaise, réalisant plusieurs mangas éducatifs dans les années 1980, avant de basculer vers l’univers du jeu vidéo avec le succès que l’on connaît.

Motoyama restera un auteur à part, lui qui a su capter l’esprit décalé de la franchise Super Mario tout en y imprimant sa propre folie. Avec sa disparition, les fans du monde entier saluent aujourd’hui son influence, redécouvrant ou partageant les pages les plus marquantes de ses mangas sur les réseaux sociaux.

C’est une autre facette de l’histoire de Mario qui s’éteint avec lui, celle du papier, de l’encre et de l’exubérance d’un artiste qui n’avait pas peur de faire exploser les codes. Vous connaissiez son travail ? Partagez vos souvenirs en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord où l'annonce de son décès a été relayée par un de nos membres ce soir.

Source : Time Extension
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil