Nouveau set LEGO Zelda prévu pour 2026 : on a étudié tous les indices !
Un nouveau set LEGO Zelda a été teasé pour 2026 : Nintendo reste discret, mais les indices de la vidéo semblent tout indiquer qu'il s'agira du combat final d'un certain Ocarina of Time.News
Dans cette séquence de 12 secondes, on aperçoit Link (au premier plan, avec sa master sword) et la princesse Zelda en fond. Une lumière menaçante se projette au sol, comme si une silhouette monstrueuse surgissait des ruines.
« Sais-tu bien qui je suis ?! » #LEGO #Zelda pic.twitter.com/GYUIAYe9pm— Nintendo France (@NintendoFrance) November 11, 2025
Un diorama final à reconstruire brique par brique ?LEGO et Nintendo n’ont encore rien officialisé quant au contenu du set, mais les fans, eux, n’ont pas tardé à décrypter les indices. Pour beaucoup, il s’agirait d’un diorama inspiré du combat final d’Ocarina of Time, lorsque Link et Zelda affrontent Ganon dans les décombres du château d’Hyrule. La présence de Navi et l’ambiance apocalyptique évoquée dans le clip font qu'on est complètement en phase avec cette théorie.
Ce set mystérieux succéderait à ce tout premier LEGO Zelda sorti en septembre 2024, que nous vous avions présenté dans cet article. Il s’agissait alors d’un imposant Grand Arbre Mojo de 2 500 pièces, vendu à 299,99€, qui permettait de reconstituer aussi bien sa version Ocarina of Time que Breath of the Wild.
Si la silhouette de Ganon semble déjà prête à surgir, LEGO et Nintendo gardent pour l’instant le silence sur les visuels officiels, le contenu exact du set, ou encore son prix.
Alors, qu’imaginez-vous pour ce prochain set Zelda ? D’autres lieux iconiques vous viennent à l’esprit ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Vooks, Kotaku
