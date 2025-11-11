Rechercher sur Puissance Nintendo
Nouveau set LEGO Zelda prévu pour 2026 : on a étudié tous les indices !

Un nouveau set LEGO Zelda a été teasé pour 2026 : Nintendo reste discret, mais les indices de la vidéo semblent tout indiquer qu'il s'agira du combat final d'un certain Ocarina of Time.

Un vent de mystère souffle sur Hyrule. Ce 11 novembre, Nintendo et LEGO ont dévoilé un court teaser annonçant l’arrivée d’un nouveau set The Legend of Zelda prévu pour 2026. S’il ne révèle ni le nom officiel ni les détails du produit, la vidéo en question a tout de suite enflammé les théories. Et pour cause : les images et la citation choisie évoquent fortement un moment bien précis de la saga.
Dans cette séquence de 12 secondes, on aperçoit Link (au premier plan, avec sa master sword) et la princesse Zelda en fond. Une lumière menaçante se projette au sol, comme si une silhouette monstrueuse surgissait des ruines.
En fond sonore, les notes et bruitages caractéristiques d’Ocarina of Time renforcent cette impression familière. Le tout est ponctué par une phrase iconique : « Sais-tu bien qui je suis ?! », empruntée à Ganondorf dans la scène finale du jeu.

Un diorama final à reconstruire brique par brique ?

LEGO et Nintendo n’ont encore rien officialisé quant au contenu du set, mais les fans, eux, n’ont pas tardé à décrypter les indices. Pour beaucoup, il s’agirait d’un diorama inspiré du combat final d’Ocarina of Time, lorsque Link et Zelda affrontent Ganon dans les décombres du château d’Hyrule. La présence de Navi et l’ambiance apocalyptique évoquée dans le clip font qu'on est complètement en phase avec cette théorie.
A ce stade, ce ne sont que des rumeurs, mais on murmure que ce nouveau coffret comporterait environ 1 000 pièces et serait attendu pour mars 2026. Il s’agirait d’un set plus compact, et donc on peut l'espérer plus abordable, que le précédent LEGO Zelda avec le grand arbre Mojo vendu à 300€ et dont les stocks semblent avoir du mal à fondre. Si le set de 1000 pièces se confirme, on aura un set moins classe que le précédent, mais plus de fans auront la possibilité de se l'offrir. Rappelons aussi qu'en 2026, on attend des sets LEGO Pokémon qui vont quant à eux faire très mal au porte-feuilles !!!

Ce set mystérieux succéderait à ce tout premier LEGO Zelda sorti en septembre 2024, que nous vous avions présenté dans cet article. Il s’agissait alors d’un imposant Grand Arbre Mojo de 2 500 pièces, vendu à 299,99€, qui permettait de reconstituer aussi bien sa version Ocarina of Time que Breath of the Wild.
Avec cette nouvelle annonce, la collaboration entre LEGO et Nintendo semble s’orienter vers des scènes emblématiques à collectionner. Et il faut reconnaître qu’un affrontement final en version briques LEGO pourrait offrir un rendu spectaculaire.

Si la silhouette de Ganon semble déjà prête à surgir, LEGO et Nintendo gardent pour l’instant le silence sur les visuels officiels, le contenu exact du set, ou encore son prix.

Alors, qu’imaginez-vous pour ce prochain set Zelda ? D’autres lieux iconiques vous viennent à l’esprit ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Nintendo via Vooks, Kotaku
