Les Défis Hebdomadaires arrivent dans Pikmin Bloom

Vous marchiez seul ? Ce comportement appartiendra désormais au passé puisqu'avec la nouvelle fonction "Défi Hebdomadaire", Niantic entend vous faire marcher avec vos amis, et ce même à distance en créant un groupe participant au défi.Un nouvel onglet sera proposé sur votre écran d'accueil du jeu : Activité. Cet onglet comportera une liste d'activités parmi lesquelles choisir.Chaque semaine, vous devrez choisir le défi que vous souhaiterez relever, et un seul, parmi ceux qui vous seront proposés, ainsi que le groupe d'amis avec lequel vous souhaitez le tenter. En participant, vous recevrez un bonus, même si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif.L'onglet Amis est certes disponible depuis quelque temps déjà, mais force est de reconnaître qu'on ne s'y était pas encore trop intéressé : accessible depuis votre écran d'avatar avec votre niveau de jeu via un bouton "Amis" en haut à gauche, vous accédez à différentes informations partagées comme l'avatar, le nom de compte et le nombre de pas réalisés.D'ailleurs, si vous êtes fou au point de vouloir vous lier d'amitié avec votre dévoué, n'hésitez pas à saisir le code "0004 1473 4566" et à nous les défis fous à partir du jeudi 28 avril, date de lancement de cette nouvelle fonctionnalité !