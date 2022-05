Quelques minutes de gameplay pour Mario Strikers: Battle League Football

NEW Mario Strikers Battle League Gameplay & Artwork Showcase (Website - JP) 05/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Plus qu'un petit mois à patienter avant de découvrir pleinement Mario Strikers : Battle League sur Nintendo Switch. Annoncé en début d'année sur Switch, le jeu marquera le grand retour des jeux Mario Strikers après deux jeux sortis sur Gamecube et Wii il y a plus de 15 ans !Le jeu est toujours développé par Next Level Games mais nous ignorons encore beaucoup de choses sur le contenu qui semble surtout orienté multijoueur et notamment les fameuses ligues qui vous permettront de progresser en équipe.Pour nous faire patienter, Nintendo a ouvert le site internet du jeu au Japon et a diffusé une nouvelle bande-annonce dont nous vous parlions vendredi. Aujourd'hui, c'est toujours sur le site internet que nous découvrons quelques vidéos de gameplay, condensées ci-dessous :Ces courtes séquences permettent de refaire le tour sur les subtilités du gameplay : la possibilité pour deux joueurs de se pousser pour donner un boost, les différents effets de tir etc.Tout cela nous donne terriblement envie de mettre la main sur le jeu pour nous faire notre propre avis et surtout nous entraîner avant l'ouverture de la compétition le 10 juin prochain avec la sortie de Mario Strikers : Battle League exclusivement sur Nintendo Switch.