La Nintendo Wii dorée (de la Reine d'Angleterre) mise aux enchères

Saviez-vous que la Reine d'Angleterre avait une Nintendo Wii et que celle-ci était intégralement dorée ? Enfin, presque ! Aujourd'hui nous vous faisons découvrir l'histoire de cette Nintendo Wii pas comme les autres. Une console que vous allez même pouvoir obtenir aux enchères !Tout commence en 2009 quand l'éditeur THQ souhaite se faire un petit coup de pub en envoyant une Nintendo Wii collector dorée, accompagnée du jeu Big Family Games, à la Reine Elizabeth II. Cependant, les contrôles de sécurité du Palais de Buckingham ne permettent pas à la console d'arriver dans les mains de la Reine.Au lieu de ça, la console est renvoyée à son expéditeur, c'est à dire les bureaux de THQ. Quelques années plus tard, le studio fait faillite et la console royale de 24 carats se retrouve dans les mains de différentes personnes pour finir par atterrir chez un collectionneur.Aujourd'hui, cette même console est mise aux enchères par la maison Goldin dans sa forme originale : le bundle complet contenant la console et tous ses accessoires mais aussi le jeu d'origine : Big Family Games.Le tout est accompagné d'un certificat d'authenticité et est disponible ici pour les plus curieux ou ceux souhaitant investir dans l'or.