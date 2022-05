The Big Con: Grift of the Year Edition sera disponible le 1er juin 2022 sur Switch

Bonne nouvelle pour les joueurs sur Switch qui attendent le portage de ce jeu atypique sur Switch, la date de sortie est calée le 1er juin 2022. The Big Con vous place dans la peau d'une adolescente arnaqueuse à travers l’Amérique des années 90.



Choisissez qui escroquer et comment amasser du fric en vous faufilant, vous déguisant et faisant les poches dans cette aventure criminelle. Surfez sur la gloire des années 90 ! Soyez malhonnête, gagnez de l’argent et amusez-vous.

On ne va pas encourager à reproduire cela dans la réalité. Notons que que cette édition « Grift of the Year » proposera un nouveau contenu ainsi qu’un mini-jeu Rad Ghost, des quêtes ainsi que des objets de collection supplémentaires et quelques autres surprises.