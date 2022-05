Du nouveau contenu teasé pour Nickelodeon All-Star Brawl

Back to the lab again pic.twitter.com/Yb9BxVfMyz — Nickelodeon All-Star Brawl (@NickBrawlGame) May 6, 2022

En octobre dernier sortait Nickelodeon All-Star Brawl, une sorte de Super Smash Bros. qui mettant en scène les personnages des dessin-animés de la boîte de production les plus connus : Bob L'éponge, Garfield, Les Tortues Ninja et bien d'autres.Du contenu additionnel est prévu pour accompagner le jeu en 2022. Shredder a ainsi été ajouté il y a quelques semaines dans le jeu. D'autres sont prévus via des DLC payants.Aujourd'hui, c'est un teasing mis en ligne sur Twitter qui nous laisse penser qu'un contenu sera annoncé dans la semaine à venir :Le 13 mai à 18h heure de Paris, le site américain IGN devrait annoncer des nouveaux personnages prêts à rejoindre le casting du jeu de combat. Si vous êtes amateurs du jeu de combat, nous vous recommandons donc de suivre avec attention les actualités du jeu vendredi prochain !Nickelodeon All-Star Brawl est disponible sur Nintendo Switch.