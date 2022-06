Du nouveau sur le serveur Discord de PN !

La nouvelle fonctionnalité de Discord qui intègre les discussions textuelles aux salons vocaux a été activée sur le serveur de PN il y a quelques jours !



Plus besoin donc de jongler entre un salon vocal et un salon textuel pour les utilisateurs qui ne voudraient ou ne pourraient pas activer leur micro pour discuter.

Le serveur Discord de PN est toujours le lieu de discussion privilégié pour la communauté de Puissance Nintendo : réactions autour des dernières actus, débats, organisation de parties en ligne, entraide sur des jeux, ... c'est "THE place to be" si vous voulez rencontrer d'autres passionnés de Nintendo et de jeux vidéo en général ! :)