[#SessionPN] Fall Guys au programme pour la dernière Session avant la pause estivale

Un programme attendu de longue date et qui ne coûte rien !

Comment nous rejoindre ?

La SessionPN, c’est aussi en livestream !

Annoncé pour sortir au cours de l’année 2021, les projets des développeurs de Fall Guys ont changé entre temps. Racheté par Epic Games entre temps, le studio a donc adopté la recette free-to-play, à l’instar de Rocket League et Fortnite, et est devenu disponible sur Switch (ainsi que sur les autres plateformes actuelles) gratuitement. De quoi permettre à tous de participer à l’occasion de cette Session découverte !Si vous souhaitez jouer avec nous, il vous suffit de rejoindre notre serveur Discord puis de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations nécessaires vous seront ensuite données en amont de la Session.Si vous ne pouvez pas nous rejoindre en jeu pour cette session, il vous sera toujours possible d’en suivre le déroulé sur Twitch en direct via un stream diffusé sur la chaîne de Puissance Nintendo.