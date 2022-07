Jouez à Fall Guys avec la communauté PN via notre Discord

Pour répondre à la forte demande des joueurs sur notre serveur Discord , nous venons s’ouvrir un canal #fall-guys réservé au jeu événement de ce début d’été !Depuis quelques semaines, ça s’active sur Discord : le nombre croissant de jeux à dominante multi et de fans connectés à notre serveur Discord donnent vite un sentiment de besoin de visibilité à certains titres ! Et Fall Guys est de ceux-là !Disponible depuis environ 2 semaines, en passant en free to play, le jeu a connu une popularité sans précédent. Le principe : affronter jusqu’à 59 autres joueurs et parvenir à l’objectif suffisamment rapidement pour rester sélectionné !Fall Guys de joue donc en ligne, et c’est quand même plus sympa si vous pouvez réagir avec les autres joueurs, à cet effet on vous propose de nous rejoindre sur le nouveau canal #fall-guys créé ce week-end sur notre serveur Discord : en vous abonnant au rôle « Jeu en ligne », vous pouvez être notifié des joueurs à la recherche d’autres joueurs pour ensuite discuter (dans la joie et la bonne humeur sinon gare !) si vous le souhaitez sur l’un des serveurs vocaux mis à votre disposition sur le serveur !On vous souhaite plein de parties endiablées sur ce nouveau canal réservé au jeu star du moment, et on vous rappelle que notre serveur dispose de bon nombre d’autres canaux pour assouvir votre soif d’informations et de conseils sur les jeux Switch du moment !