SessionPN : Super Smash Bros attaque le mois de juin ce samedi à 21h

Que les meilleurs gagnent !

Comment nous rejoindre ?

La SessionPN, c’est aussi en livestream

Si l’on a l’habitude de réaliser nous même les alternances entre sessions avec et sans objets afin que chacun puisse y trouver son compte, on vous propose cette fois-ci de décider vous-mêmes de la présence des objets ou non via un vote organisé sur Discord.Notez que ce samedi, la formule habituelle de la SessionPN sur Smash sera légèrement remaniée. En effet, si nous avions pour habitude de faire des parties où tout le monde se bat de son côté, ce samedi il faudra être capable de travailler en équipe pour triompher des vos adversaires ! Vous l’aurez compris, ce sera pas des combats 1v1v1v1 mais des combats en équipe 2v2 que nous vous proposerons ce 11 juin.Si vous souhaitez nous rejoindre pour cette nouvelle SessionPN, il vous suffit de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les indications vous seront données.Si vous ne pouvez pas nous rejoindre pour cette soirée, vous pourrez tout de même profiter de la diffusion en direct de la soirée que l’on propose de suivre sur la chaîne Twitch de Puissance Nintendo.