[#SessionPN] Among Us au programme samedi 28 mai

Among Us à l’affiche pour finir le moi de mai

Comment nous rejoindre ?

La SessionPN, c’est aussi en livestream !

Initialement prévue pour la précédente avant que l’option Mario Kart 7 ne soit retenue pour célébrer la 100e SessionPN, Among Us sera à l’affiche de la prochaine SessionPN, la 101e. Préparez-vous pour une joute verbale dense au cours de cette soirée où seuls les meilleurs imposteurs réussiront.Si vous souhaitez jouer avec nous au cours de cette soirée, que ce soit sur PC, PlayStation, Xbox, mobile (où il est gratuit) ou sur Switch, il vous suffit de rejoindre notre serveur Discord . Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations nécessaires pour nous rejoindre vous seront données.Si vous n’avez pas le jeu ou n’êtes pas disponible, il vous est toujours possible de suivre le déroulement de la soirée en live sur notre chaîne Twitch pour vous délecter de l’ambiance de cette soirée et mener vous aussi l’enquête.