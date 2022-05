SessionPN : Mario Kart 7 revient pour la 100e ce samedi, un événement à ne pas rater

2013 - 2022 : on relance les vieux titres pour la 100e !

Comment nous rejoindre ?

Après 9 ans, le cap de la 100e SessionPN a enfin été atteint. Relancée fin 2020, la SessionPN vous propose une session de jeu permettant la rencontre entre membres de l’équipe de Puissance Nintendo et lecteurs, toutes les deux semaines. Ce samedi 14 mai 2022, nous nous retrouverons sur Mario Kart 7 pour la 100e SessionPN, en référence au programme de la toute première SessionPN.Ce sera l’occasion pour vous comme pour nous de relancer un jeu que l’on avait depuis longtemps oublié, et profiter tant qu’il est encore possible d’y jouer en ligne ce qui ne sera certainement plus possible dans les années à venir. En revanche, en raison des restrictions logistiques de la 3DS, nous ne pourrons pas assurer la diffusion en direct de l’événement sur notre chaîne Twitch.Si vous souhaitez nous rejoindre pour cette SessionPN anniversaire, il vous suffit d’intégrer notre serveur Discord (en cliquant ici) . Ensuite, vous trouverez l’ensemble des indications sur le canal #sessionpn en amont de la soirée.