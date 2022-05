[TERMINE] #SessionPN : Splatoon 2 au programme ce samedi, 21H !

Splatoon 2 à l’affiche

Alors que la sortie de Splatoon 3, prévue à la date du 9 septembre 2022 , est de plus en plus proche, l’équipe de Puissance Nintendo vous propose de revenir sur un incontournable de la Switch qui fêtera son cinquième anniversaire cette année : Splatoon 2 ! L’occasion de revenir sur un jeu que l’on a plutôt oublié au cours de ces derniers mois/années malgré ses qualités certaines.Si vous souhaitez jouer avec nous à ce titre phare de la Switch avant la sortie imminente du troisième opus de la franchise, il vous suffit de rejoindre notre serveur Discord . Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations nécessaires pour nous rejoindre vous serons données.Si vous n’avez pas le jeu ou n’êtes pas disponible, il vous est toujours possible de suivre le déroulement de la soirée en live sur notre chaîne Twitch . Et puis, on ne va pas se mentir, regarder un peu de Splatoon de temps en temps, ça ne fait jamais de mal !