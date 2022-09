Au Marufukuro hotel avec Before Mario

Depuis le 1er avril 2022, après d'importants travaux de restauration et de relooking, l'ancien siège de Nintendo à Shomen-Dori à Kyoto a ouvert ses portes en devenant l'hôtel Marufukuro.

Après le déménagement de la société vers des bureaux plus modernes dans d'autres quartiers de Kyoto, le bâtiment a été préservé tout en n'étant plus utilisé. Hormis les visiteurs qui pendant ces 20 dernières années ont fait œuvre de pèlerinage devant les portes fermées du bâtiment, la bâtisse était plongée dans un profond sommeil jusqu'au lancement des travaux pour en faire un hôtel assez classieux.

Le site Before Mario était passé sur place en 2015 et est donc revenu en 2022. Cela nous permet d'avoir une bonne vision comparative avant-après les travaux. Le même endroit est présenté d'abord en 2015 puis en 2022. Toutes les images proviennent bien naturellement du site Before Mario

Voici les observations de notre visiteur :



Il poursuit en partageant différentes photos prises par des visiteurs de l’hôtel, lui-même n'ayant pas encore eu la chance de pouvoir réserver une nuit (la liste d'attente semble être longue).

Douze types différents de chambres et de suites sont disponibles dans le bâtiment existant et le nouveau bâtiment, avec des tailles variables. Et des tarifs différents, bien sûr. La suite japonaise est la plus spéciale, avec un bain extérieur, et la suite Marufukuro est la plus grande. Pour plus de détails sur les chambres, les options, les tarifs et les modalités de réservation, consultez le site officiel du Marufukuro.

L'hôtel dispose d'un certain nombre de pièces à usage général pour les clients de l'hôtel, dont un salon.

Quatre chaises en cuir rembourrées dans ce salon semblent familières, car elles apparaissent dans un aperçu de la société Nintendo datant de 1970, dans une "salle de démonstration des produits", située au nouveau siège de Nintendo à l'époque. Ils ont donc plus de cinquante ans, mais ils ne font pas leur âge.

Un autre objet intéressant se trouve sur un bureau dans le coin de ce salon.

Il s'agit d'une maquette à l'échelle du bâtiment actuel, y compris les extensions modernes, réalisée en briques LEGO. Certaines personnes ont suggéré que ce modèle aurait été encore plus beau s'il avait été construit avec les blocs N&B vintage de Nintendo. Cependant, cela aurait été presque impossible, étant donné les formes et les couleurs limitées disponibles dans ces ensembles.

"La bibliothèque "ADN", présentée par la famille Yamauchi, fondatrice de Nintendo, permet aux visiteurs de découvrir par eux-mêmes l'histoire et la culture de la marque Nintendo. Rempli d'objets ludiques et originaux pour stimuler l'esprit créatif, cet espace valorise le passé et inspire l'avenir."

"Élargissez votre compréhension de l'identité de la marque Nintendo via une grande variété de médias, notamment des livres soigneusement sélectionnés, une installation artistique interactive [...] et des œuvres d'art [...]."

L'un des objets exposés est une maquette de Famicom réalisée en papier, une prouesse de papeterie vraiment étonnante.

L'étagère ci-dessous présente des documents officiels, datés de 1952, adressés à Hiroshi Yamauchi.

L'étagère suivante présente l'un des produits les plus originaux développés par Gunpei Yokoi de Nintendo : le téléphone lumineux.

A Tribute To Gunpei Yokoi 09/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

De petits tableaux montrent un mélange intéressant d'hanafuda et du Nintendo Love Tester.Et une autre peinture représente le jeu Nintendo My Car Race.

Le site Internet mentionnait également "des livres soigneusement sélectionnés". À l'ouverture de l'hôtel, la bibliothèque comprenait en effet une belle sélection de livres, presque exclusivement en langue japonaise, qui décrivent divers aspects de l'histoire de Nintendo. Cette sélection comprenait deux livres écrits par un autre collectionneur et journaliste, Isao Yamazaki.

À ma grande surprise et pour mon plus grand plaisir, j'ai reçu la semaine dernière un message m'informant que quelques livres avaient récemment été ajoutés à la sélection de la bibliothèque, dont L' Histoire de Nintendo de Florent Gorges et Before Mario de votre serviteur !

Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un moment de fierté pour moi. Il y a onze ans, lorsque j'ai commencé ce blog, je n'aurais jamais pu imaginer que cela déboucherait sur un livre, qui fait maintenant partie de l'exposition dans ce lieu spécial !

La partie la plus intéressante du bâtiment est la bibliothèque.Selon le site officiel :Un petit souvenir de cet ingénieur hors pair réalisé par Nintendo Memo.Et ce n'est qu'une petite sélection des nombreux articles de la bibliothèque.Voici de belles images et un beau témoignage de Before Mario qui devrait vous donner envie, si vous êtes de passage par Kyoto, de prendre une nuit dans cet hôtel. Vous en voulez plus ? Eh bien voici une petite vidéo partagée par la Youtubeuse Minne qui régulièrement fait profiter de vidéos de ses différents séjours. Elle a eu la chance de passer une nuit dans cet hôtel, voici donc un aperçu détaillé de l'intérieur de l'hôtel partagé il y a deux semaines.