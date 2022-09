Sonic Frontiers, le retour de Sonic au sommet ?

Dans une nouvelle vidéo dite « overview », SEGA fait le points sur les principaux éléments clés à connaitre de cette aventure. Sonic se rend à Starfall Islands dans un avion pour y rechercher les Émeraudes du Chaos en compagnie de Tails et Amy, mais il est pris dans un portail dimensionnel qui l'expédie dans le cyberespace. En s’échappant, il découvre la première île du jeu, Kronos. Le but du jeu est donc tout tracé : rechercher ses amis disparus et pour cela, il devra résoudre de nombreux mystères sur son chemin.







Un jeu de plateformes en zone ouverte : Traversez les Starfall Islands, composées de forêts denses, de chutes d’eau majestueuses et de déserts brûlants et relevez chacun de leurs propres défis afin d’en découvrir tous les secrets. Caractéristiques principales :





Une liberté à toute vitesse : Découvrez tout ce que Starfall Islands a à offrir à une vitesse que seul Sonic peut atteindre. Les joueurs traceront leur propre chemin et découvriront une variété de quêtes secondaires, d’énigmes, de structures massives à explorer, de poissons à pêcher et quelques amis à rencontrer.





Relèvez le défi du cyberespace : Trouvez les portails qui parsèment les îles et élancez-vous dans les niveaux du cyberespace, des sessions classiques de plateformes 3D à la vitesse supersonique où de nombreux défis testeront vos compétences.





Cyber-combat : Vous pouvez combattre de manière stratégique avec le tout nouveau système de combat mis en place et à l’aide des améliorations obtenues via l’arbre de compétences. Terrassez tous vos adversaires, même les titans colossaux, en combinant esquives, parades, contres, combos et la nouvelle compétence Course-boucle.



Une nouvelle aventure pleine de mystère et d’intrigue : Incarnez Sonic et tentez de déchiffrer les mystères que cachent les ruines d’une ancienne civilisation prise d’assaut par des hordes robotiques. Avec rien d’autre que des questions et une étrange voix pour le guider, Sonic part en quête pour sauver ses amis et les habitants de Starfall Islands d’une gigantesque menace mécanique.

Ce qui est intéressant avec ce Sonic Frontiers, c'est que nous avons un gameplay s'appuyant sur plusieurs styles qui devrait apporter de la variété. Nous aurons donc à la fois droit à des niveaux linéaires et à du gameplay dans de larges zones ouvertes permettant de découvrir le monde dans l'ordre souhaité. Des quêtes secondaires seront à accomplir, notamment pour retrouver nos amis perdus, tandis que la résolution de puzzles accroîtra la puissance et la défense de Sonic en débloquant des objets, ou en révélant de nouvelles parties de chaque carte.





Les accès au cyberespace seront eux gardés par des boss à terrasser pour récupérer les mécanismes activant les portails. En complétant les niveaux virtuels, sorte de versions remixées des niveaux classiques de Sonic 2D et 3D, nous obtiendrons ensuite des clés nécessaires à l'ouverture des réceptacles contenant les Émeraudes du Chaos et l'accès au monde ouvert suivant.



Sonic aura un arbre de compétences, avec des pouvoirs à débloquer et améliorer, comme la nouvelle compétence Course-boucle de Sonic, qui entoure les ennemis et les objets d'une bande de lumière avec des résultats variables. Il pourra esquiver, effectuer des parades et contres, ainsi que divers combos. Pas de crainte que cela s'avère trop technique dans les manipulations, Sonic Frontiers s'adapte aux plus jeunes en permettant de réaliser la plupart des commandes via un mode Auto, les activant sur simple appui d'une touche.



Sonic Frontiers - Overview 09/03/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sonic Frontiers sera disponible le 8 novembre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. On espère l'absence de bugs et un gameplay au final bien équilibré. En attendant la recette semble contenir de très bons ingrédients, on va patienter pour vérifier que l'ensemble est bien réussi.