[Rumeur ] Mario pourrait revenir sous une forme surprenante

On a connu les ravalements de façade des personnages Pokémon au niveau des animes, il se pourrait que l'on connaisse une nouvelle tournure graphique pour Mario. Selon les commentaires diffusés par l'initié Zippo, un nouveau jeu Mario 2D serait en route et les joueurs pourraient être surpris par son apparence.



Un retour aux sources en quelque sorte car après quelques aventures où l'on explorait des mondes en 3D, on reviendrait vers un univers plus proche des scrollers 2D de ses débuts tout en s'appuyant sur une nouvelle direction artistique. Attention cependant, le surnom “New Super” ne sera pas utilisé et Zippo décrit le jeu comme “son propre truc”. Nintendo aurait-il trouvé une nouvelle piste pour apporter une nouvelle variété à sa mascotte emblématique, au moment même où un nouveau film d'animation Mario arrive sur grand écran en 2023 ?







Ce nouveau jeu mystérieux comporterait également un mode multijoueur en ligne et verrait le retour de Foreman Spike, un personnage qui est apparu pour la première fois dans le jeu Mario Bros de 1984 "Wrecking Crew", où il a été le principal antagoniste.Le retour de ce personnage au sein d'un nouveau Mario serait vraiment très intéressant et on reste très intrigué face à ces déclarations face auxquels il faut garder une pincette de prudence, ceci malgré la notoriété de Zippo et la justesse de ses indications précédentes.







Selon Zippo, le développement de ce jeu serait à un stade “très avancé” et “pourrait être bientôt terminé”. Il évoque justement une sortie en 2023 ou 2024 et pourrait selon lui s'appuyer sur la médiatisation du lancement du film Super Mario Bros dont on ne connait pas vraiment le scénario jusqu'à présent. Est-ce que Foreman Spike en ferait partie ? Le 5 août 2021, l'acteur Sebastian Maniscalco a participé au podcast Bertcast de l'humoriste Bert Kreischer. Vers 01:35, Kreischer demande à Maniscalco ce qu'il fait après l'émission. Il répond qu'il enregistre des répliques pour Spike dans le prochain film d'animation Super Mario Bros. et précise qu'il est le patron du duo Mario et Luigi.(source : Knowyourmeme



Bertcast # 476 - Sebastian Maniscalco & ME

Avec les bruits de couloir de plus en plus insistant concernant l'arrivée d'un Nintendo Direct au cours de ce mois de septembre 2022, confirmé à nouveau par les journalistes Mike Minotti et Jeff Grubb, probablement la semaine du 12 septembre, avec selon Minotti, les portages Switch des deux titres Zelda Wii U non encore disponible sur la dernière console de Nintendo, à savoir Wind Waker et Twilight Princess qui seraient enfin révélés pour l'occasion, savoir qu'un nouveau Mario 2D serait potentiellement dans les cartons est diablement excitant. Et quitte à rajouter une nouvelle rumeur, It Takes Two pourrait être annoncé sur Nintendo Switch également.





Et vous, pensez-vous crédible ce retour de Mario sous une nouvelle direction artistique et le retour de Spike ?





Wrecking Crew s'est avéré être un succès relativement modeste pour Nintendo et Foreman Spike n'est jamais vraiment devenu un personnage de jeu vidéo célèbre. On a pu voir néanmoins le personnage dans le jeu de réflexion Wrecking Crew '98, uniquement au Japon ou relégué via des caméos ou des références dans Mobile Golf sur Game Boy Color, Mario Maker, Super Smash Bros. et WarioWare. Il faudrait que Mario et Luigi refassent un détour dans un chantier de construction pour le recroiser.