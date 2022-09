Le metroidvania Catmaze arrive sur Switch

Galerie images 03/09/2022















- Des contes anciens prennent vie dans un grand labyrinthe de marais lugubres, de villages slaves et de forêts centenaires.





- Aidez Alesta à vaincre des bêtes mythiques féroces avec des familiers qui servent les sorciers depuis la nuit des temps. Choisissez parmi une variété de familiers avec d’uniques capacités.





- Le monde est rempli de personnages dont la destinée dépend de vous. La complétion des quêtes secondaires déterminera comment l’aventure se termine.





- Grâce à l’essence du metroidvania, revenez sur vos pas à la recherche de nouveaux chemins dérobés et acquérez de nouvelles compétences. La difficulté de l’aventure est augmentée par la possibilité de sauvegarder uniquement à certains points.





- Des combats de boss fascinants qui viennent de la mythologie slave





- Des mécaniques de RPG permettant de customiser les caractéristiques d’Alesta pour un style de jeu unique.

Catmaze - Paw's trailer 09/03/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sorti en mai 2018 sur PC, ce jeu est développé par un seul homme, le créateur du studio Redblack Spade, Slava Gris. N’étant pas programmeur de métier, il apprend les rudiments du développement avec internet. C’est un bel accomplissement que de voir son jeu arriver sur la Nintendo Switch et autres consoles dès le 9 septembre avec un portage édité par les espagnols de Ratalaika Games ( Ten rooms, ten seconds ).Incarnez la jeune sorcière Alesta dans ce metroidvania mêlant des mécaniques RPG et une histoire basée sur les mythes slaves. Accompagnés de fidèles compagnons chats, embarquez dans une aventure qui renferme des secrets dans les forêts magiques et les fourrés denses qui renferment Kikimora (déesse russe), des boggarts (nains malveillants) et des sirènes.Voici les caractéristiques principales :Jetez un coup d'œil à la vidéo ci-dessous pour voir comment tout ça prend forme :Pour les fans de metroidvania, c’est peut-être une pépite indépendante de plus qui vient s’ajouter au catalogue de la Switch, pour la modique somme de 9,99€ . Pour tester ça, rendez-vous sur l’eShop le 9 septembre.