Test de Catmaze, le metroidvania plein de chat-llenge !

C’est l’histoire d’Alesta, une jeune sorcière qui doit venir en aide à sa mère trop malade pour aller chercher les herbes qui lui serviront à fabriquer un remède à ses maux. Encouragé par l’amour indéfectible de sa mère, nous voilà parti pour la forêt de l’ouest afin de trouver ce qu’il lui faut. Évidemment, le chemin est semé d’embûches, mais heureusement on est accompagné de différents familiers pour nous assister dans notre mission. Chauve-souris, hérisson, créature ou chat, toute la mécanique de jeu repose sur ces précieux compagnons.Avec Catmaze, on retrouve tous les codes du metroidvania. On peut faire évoluer notre personnage et décider de l’équiper facilement de ses familiers, potions et amulettes et utiliser les objets sans trop d’encombres. On retrouve ces objets dans divers lieux de la carte qui, comme le veut le genre, nous force à faire des allers-retours. Pour trouver son chemin dans ce grand labyrinthe, on a besoin de l’aide des familiers. En effet, ils sont chacun dotés d’un pouvoir spécifique qui nous aide à avancer. Mais pas que ! Ils sont aussi très utiles au combat.Parmi les obstacles rencontrés, on a les ennemis. Toutes sortes de champignons ou slimes qui possèdent chacun des patterns différents. Pour les vaincre, on dispose d’une attaque au corps à corps qui consiste à lancer le familier en avant en appuyant sur Y. C’est là qu’on rencontre notre problème. Il y a un temps de latence entre le moment où on lance l’attaque et le moment où familier va toucher l’ennemi. On est souvent face à des situations qui semblent insolubles à cause de la pauvre réactivité des attaques. On finit par s’adapter et on essaye d’anticiper au maximum les coups que l’on va porter. Il y a aussi l’attaque à distance avec le bouton A, qui varie en fonction de la créature dont on est équipé.Notons que l’erreur n’est pas vraiment permise. Les hitbox des personnages semblent par moment imprécises, ce qui provoque facilement des dommages non anticipés qui mènent parfois à la mort. Là aussi, on ne peut que vous dire de penser à sauvegarder souvent. Bien que tout le sel du metroidvania réside ici, la défaite semble injuste lorsque c’est dû à une programmation maladroite. C’est un aspect décourageant.Bien que pénible au départ, on finit par se faire à ce revers injuste. On apprend les patterns des ennemis, on trouve de nouvelles créatures et nos pouvoirs sont de plus en plus puissants. On se surprend à commencer à vraiment prendre du plaisir. On rencontre quelques boss qui s’avèrent plutôt difficiles. Néanmoins, on a envie de persévérer et on y retourne.Plus on avance, plus on découvre de biomes. On s’enfonce dans des forêts, des grottes, des puits et autres dans un décor totalement fait en pixel art. Bien que plaisant, le style ne se démarque pas particulièrement. On a l’impression de jouer à un énième jeu du genre dont on a probablement déjà oublié le nom. On est aussi très surpris du choix artistique des illustrations de personnages lors des phases de dialogues. À la manière d’un RPG, on les voit en version dessinée derrière la boîte de dialogue. Ici, le dessin ne colle pas du tout à l’univers des mythes slaves et encore moins avec le pixel art.Peut-être qu’on se rattrape un peu sur la bande-son ? C’est pareil, disons que c’est sans saveur particulière. Plutôt agréable à entendre pendant l’aventure, il est difficile de se souvenir de la mélodie une fois la console éteinte. C’est assez dommage compte tenu du fait que l’aventure globale dure environ dix heures. On aurait aimé entendre des sons au sonorités slaves avec une dimension plus épique ou au moins nous en souvenir.