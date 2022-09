Bientôt un Éthernatos chromatique distribué dans Pokémon Épée et Bouclier

Sortis le 15 novembre 2019, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier s'apprêtent à tirer leur révérence auprès du grand public puisqu'une nouvelle génération de Pokémon arrivera d'ici quelques mois : Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortiront le 18 novembre.Histoire d'encourager les joueurs à réserver leur exemplaire du jeu, Nintendo va s'associer avec GameStop aux US et donc Micromania en France pour organiser une nouvelle distribution dans les prochains jours. C'est Éthernatos qui sera distribué dans une forme chromatique tout à fait exceptionnelle.Le Pokémon de types Poison et Dragon devrait être distribué via un code à obtenir en magasin ou sur le site du revendeur du 18 septembre au 1er octobre prochain. Il faudra ensuite renseigner le code sur l'option Cadeau Mystère des jeux Pokémon Épée et Pokémon Bouclier pour obtenir le précieux Pokémon qui sera dans sa version chromatique rouge.Nous vous tiendrons évidemment au courant dès la confirmation de la distribution en France !Source : ResetEra