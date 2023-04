Le SELL dresse le bilan 2022 du jeu vidéo en France

Comment s'est porté le jeu vidéo en 2022 ?

Bilan du SELL 2022 04/04/2023





Quels jeux ont été le plus vendus en 2022 en France ?

Quel profil de joueur êtes vous ?

Quelles sont les conclusions de ce bilan ?

Malgré les difficultés conjoncturelles de 2022 liées au contexte inflationniste et aux difficultés d'approvisionnement, c'est tout le secteur qui a su faire preuve de résilience. L'engouement des Français pour le jeu vidéo se traduit par une demande forte et de très belle performances sur les ventes de software, et notamment pour les jeux sur PC et les nombreuses nouveautés console sorties en 2022. C'est une dynamique durablement installée qui ouvre des perspectives extrêmement positives pour les années à venir

En 2022, le marché du jeu vidéo, c'est 5,5 milliards d'Euros en France. Ce chiffre prend en compte l'écosystème console, PC et mobile. Ce chiffre d'affaires traduit une baisse de 1,6% par rapport à 2021. Pour rentrer un peu plus dans le détail, l'écosystème console occupe la première place avec 46% de ce chiffre (contre 28% pour PC et 26% pour le mobile) soit 2,57 milliards d'euros de chiffre d'affaires.Si on s'intéresse davantage à l'écosystème console, les achats se sont concentrés vers le software en grande majorité (avec 64%) suivi par l'achat de consoles avec 25%. Il est à noter que l'achat de jeux vidéo sous le format physique devance le format dématérialisé. Les DLC et microtransactions se portent très bien avec une augmentation de 12% également.Pour résumer, l'achat de consoles s'est élevé à 646 millions d'euros tandis que celui du jeu vidéo a permis d'atteindre 1,63 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cependant, une baisse se fait sentir par rapport à 2021 (19% pour le hardware et 1% pour le software).Sans plus attendre, voici le classement des jeux les plus vendu en France en 2022 :1. FIFA 23 (PS4) : 736 265 copies2. Légendes Pokémon Arceus (Switch) : 589 375 copies3. Mario Kart 8 Deluxe (Switch) : 451 254 copies4. Nintendo Switch Sport (Switch) : 432 685 copies5. Pokémon Violet (Switch) : 416 537 copies6. FIFA 23 (PS5) : 303 635 copies7. Pokémon Ecarlate (Switch) : 300 489 copies8. FIFA 23 Edition Essentielle (Switch) : 271 983 copies9. Mario Strickers : Battle League Football (Switch) : 270 772 copies10. Splatoon 3 (Switch) : 257 309 copies11. Animal Crossing : New Horizons (Switch) : 256 557 copies12. Minecraft : Nintendo Switch Edition (Switch) : 252 994 copies13. Mario Party Superstars (Switch) : 246 328 copies14. FIFA 23 - Ultimate Edition (PS5) : 226 754 copies15. Kirby et le monde oublié (Switch) : 218 473 copies16. God of War Ragnarök (PS5) : 213 922 copies17. Horizon Forbidden West (PS5) : 201 132 copies18. Gran Tourismo 7 (PS5) : 200 277 copies19. Call of Duty (PS4) : 181 175 copies20. FIFA 22 (PS4) : 179 871 copiesSans surprise, Nintendo décroche la place du 1er éditeur de logiciel avec 10 jeux dans le classement. Mario Kart 8 Deluxe confirme sa place dominante 7 ans après sa sortie, suivi par les sorties plus récentes de la licence Pokémon. Nintendo Switch Sport fait quant à lui un excellent score. Les médailles d'argent et de bronze sont attribuées à Electronics Arts et Sony, respectivement.En plus de ses chiffres, le SELL a profité de cette étude pour décrire le profil type des joueurs français.En 2022, 37,4 millions de français déclarent jouer occasionnellement à des jeux vidéo (soit 7 français sur 10). Ce nombre s'élève à 32,8 millions pour les français âgés de 18 ans et plus. Il est intéressant de noter que la moyenne d'âge des joueurs est de 39 ans avec peu d'écart entre les femmes et les hommes (39 ans et 40 ans respectivement).Le Syndicat insiste également sur l'aspect responsable de l'industrie. En effet, 64% des parents déclarent jouer avec leurs enfants de manière occasionnelle, tandis que 51% d'entre eux utilisent le contrôle parental.Sachez également que 65% des joueurs sont attentifs aux différents logo PEGI avant d'acheter un logiciel.Après une année 2021 excellente pour le marché du jeu vidéo, les statistiques de l'année 2022 étaient particulièrement attendues.Le bilan du SELL démontre que le marché du jeu vidéo ainsi que l'écosystème console se portent relativement bien malgré une légère baisse. Cette évolution peut être expliquée par la pénurie de composants tout comme l'inflation qui ont fait chuter l'offre et la demande.Concernant Nintendo, le constructeur japonais est en très bonne forme et continu d'imposer ses licences et sa Switch en France.Julie Chalmette, la présidente du SELL, conclut le bilan :Est ce que ce bilan et ces informations correspondent à votre ressenti de joueurs ou joueuses ? N'hésitez pas à nous faire de vos conclusions en commentaire.Voici le lien pour consulter le Bilan du marché français 2022