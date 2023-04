Les sorties Nintendo Switch d'avril 2023

Road 96 : Mile 0 - 4 avril



Sherlock Holmes : The Awakened - 11 avril



TRON : Identity - 11 avril



Cult of the Lamb - 14 avril



Minecraft Legends - 18 avril



The Mageseeker: A League of Legends Story - 18 avril



Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp - 21 avril

Notre guide des sorties #NintendoSwitch d'avril 2023 est disponible sur PN ! Découvrez ce qui fera l'actualité de #Nintendo ce mois-ci, avec en bonus l'incontournable sortie de #SuperMarioBrosMovie ! Bonne lecture à tous !

https://t.co/GprLqweQfE pic.twitter.com/dPj29Y6hoB — Puissance Nintendo (@pnintendo) April 1, 2023

Road 96 : Mile 0

Road 96: Mile 0 - Official Announcement Trailer 24/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sherlock Holmes : The Awakened

Sherlock Holmes The Awakened - Official Release Date Trailer 27/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

TRON : Identity

TRON: Identity - Gameplay Trailer | Nintendo Direct 2023 27/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cult of the Lamb

Cult of the Lamb | Launch Trailer 27/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Minecraft Legends

Minecraft Legends - Official Nintendo Switch Trailer 27/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

The Mageseeker: A League of Legends Story

The Mageseeker: A League of Legends Story - Official Gameplay Trailer - Nintendo Switch 27/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - Release Date Announcement - Nintendo Direct 2.8.23 27/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bonus : Super Mario Bros : le Film

Super Mario Bros Le Film - bande annonce finale VF [Au cinéma le 5 avril] 27/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voici la liste des jeux dont la sortie est prévue en avril 2023 sur Nintendo Switch que nous vous présentons dans ce dossier :Vous avez apprécié Road 96 ? Le studio français DigixArt revient avec un préquel intitulé Road 96 : Miles 0Dans Road 96 : Mile 0, vous voici plongez dans les États-Unis fictifs des années 1990, à la veille des élections présidentielles. Zoe et Kaito, deux adolescents avec des origines et des convictions opposées partageront un voyage initiatique. Les joueurs de Road 96 pourront ainsi découvrir davantage le passé de Zoé.En plus de l'aspect narratif, Road 96 : Mile 0 se compose de moment rythmique se passant dans les mondes intérieurs des personnages. Ces excursions imaginaires sont un mélange unique de jeu de rythme et de choix, permettant aux joueurs d’influencer et façonner l'histoire.Arriverez vous à la fin de ce voyage ? Road 96 : Mile 0 sera disponible sur toutes les plateformes y compris Switch dès le 4 avril 2023.Remake de Sherlock Holmes : la nuit des sacrifiés en 2006 sur PC, Sherlock Holmes : The Awakened vous fera découvrir le détective anglais et son acolyte Watson sous un nouveau jour.Précision importante : le titre et la bande annonce ci-dessous proposent des scènes ainsi que des environnements pouvant heurter certaines sensibilités.Suite à une série de disparitions mystérieuses en Europe et aux USA, Sherlock Holmes et Watson sont missionnés pour découvrir la vérité. Cependant, les disparitions semblent liées au mythe de Cthulhu. Vos talents de détective seront mis à dure épreuve dans cette univers lovecraftien.Développé par le studio ukrainien Frogwares, Sherlock Holmes : The Awakened sera fidèle à l'histoire originale tout en utilisant les graphismes de Sherlock Holmes : Chapter One. 8 affaires principales vous attendent dans un monde semi-ouvert composé de 4 destinations.Sherlock Holmes a besoin de votre aide dans Sherlock Holmes : The Awakened, dès le 11 avril 2023, sur toutes les plateformes. Dévoilé lors du dernier Nintendo Direct , la franchise TRON fait son arrivée sur switch sous la forme le visual novel : TRON : IdentityTRON : Identity vous plonge dans la nouvelle Grille qui a réussi à se développer sans l'intervention d'un Concepteur. Query, un programme détective est chargé d'enquêter sur un crime afin de retrouver les coupables. Tout l'avenir de ce monde repose sur ses épaules !L'aventure prendra la forme de roman visuel. Chacune de vos décisions et de vos interactions influenceront l'intrigue et la fin de votre aventure. Le titre conserve l'ambiance des films tout en apportant un scénario riche en détails et rebondissements. Vous pourrez également déverrouiller un serveur inédit peuplé de nouveaux personnages.Les serveurs de TRON vous attendent dans TRON : Identity, disponible à partir du 11 avril. Prévu pour PC, le titre est finalement une exclusivité temporaire pour la Switch.Déjà disponible sur l'Eshop, Cult of the Lamb se dote d'une version physique ainsi qu'une version DeluxeN'avez vous jamais rêvé de fonder une secte ? Cult of the Lamb vous propose de recruter des fidèles pour ainsi venir à bout des donjons générés de façon procédurale. Au fur et à mesure de votre histoire, vous devrez faire des choix auprès de votre communauté. Pour citer le test d'Atar : "Cult of the Lamb nous embarque corps et âme. Il fait partie de ces pépites qui explorent différents genres avec brio, tout en proposant un gameplay efficace et un univers caractéristique et reconnaissable".Rependez votre foi dès le 14 avril avec la sortie physique de Cult of the Lamb. La version Deluxe comprend le jeu, un CD de la bande originale, un artbook de 104 pages, le tout dans une boite collector.Est il utile de présenter Minecraft ? Le jeu le plus vendu au monde diversifie son gameplay avec Minecraft LegendsL'Overworld est menacé ! Les Piglins ont envahi la Surface et menace l'équilibre du monde. Vous devrez prendre le commandement de légions de mobs pour unifier les peuples de la surface afin de restaurer la paix. Les ennemis d'hier comme les Creepers, les zombies et les squelettes seront vos alliés dans ces batailles épiques. Axé davantage sur de la stratégie et de l'action , Minecraft Legends vous demandera de planifier une stratégie pour affronter les Piglins, de résister à leurs assauts tout en défendant vos alliés. Le titre reprend l'univers des biomes luxuriants remplis de trésors, de dangers et de têtes connues. Le titre est jouable en solo tout comme avec vos amis.Sachez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir essayé ou acheté Minecraft afin de vous essayer à la version Legends.L'Overworld attend son héros ! Minecraft Legends envahira les consoles et PC dès le 18 avril 2023.League of Legends étoffe un peu plus son histoire avec une nouvelle aventure intitulée The Mageseeker : A League of Legends StoryVous voici dans le royaume de Demacia ! Les traqueurs de mages ont tout pouvoir sur les citoyens utilisant la magie. Sylas, un mage capable de voler les sorts, est libéré de sa détention et s'est promis de libérer sa nation des mains des traqueurs de mages. A vous de maitriser les sorts afin de venir à bout de votre quête !Développé par Digital Sun, The Mageseeker: A League of Legends Story est un jeu d'action RPG se déroulant dans l'univers de League of Legends. Pour venir à bouts de vos ennemis, vous pourrez faire le choix d'utiliser vos poings, la magie ou de voler des sorts afin de faire grossir votre armée.Il est temps de libérer Demacia avec The Mageseeker : A League of Legends Story dès le 18 avril sur toutes les consoles.Il s'agit de la grosse sortie du mois d'avril 2023 ! Après un report pour cause de guerre en Ukraine, Advance Wars 1 + 2 Re-Boot Camp bombardera finalement la Switch ce mois-ci.La nation Orange Star compte sur vous ! Votre mission est de vous défendre contre les armées de Blue Moon, Green Earth, de Gold Comet ainsi que d'affronter l'impitoyable Sturm et l'armée Black Hole.Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp est un remake de Advance Wars 1 et 2 sortis sur Gameboy Advance. Avec des graphismes et de mécanismes modernes, vous devrez mettre en place des stratégies afin de venir au bout de la campagne. Le titre est un jeu de stratégie au tour par tour se déroulant sur terre, mer et dans le ciel. Vous pourrez également défier vos amis tout comme créer vos propres cartes.A vos méninges avec Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, disponible dès le 21 avril en exclusivité sur Nintendo Switch.Parce que nous ne pouvions pas ne pas le mentionner : Super Mario Bros : le Film est prévu pour le 5 avril 2023 au cinéma.Le terrible Bowser a l'intention de conquérir le Royaume Champignon avec son armée. Mario, Luigi, Toad, Donkey Kong ainsi que la Princesse Peach feront tous leurs possibles pour arrêter le roi des Koopas.Produit par les studios Illuminations en collaboration avec Nintendo, le casting s'annonce 3 étoiles (d'invincibilité). Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong), Fred Armisen (Cranky Kong) ou encore Kevin Michael Rochardson (Kamek) donneront de leurs voix dans la version originale.Le Royaume Champignon vous attend dans les salles obscures dès le 5 avril 2023. Dites nous en commentaire si vous préférez la VO ou la VF.