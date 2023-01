Minecraft Legends arrive le 18 avril sur Nintendo Switch

Minecraft Legends: Official Gameplay Trailer 25/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé l'an dernier à l'E3, Minecraft Legends était resté relativement discret jusqu'à ce soir : lors d'une conférence dédiée aux jeux Xbox actuellement en développement, Microsoft en a profité pour en montrer un peu plus concernant Minecraft Legends.Surtout, nous connaissons désormais la date de sortie du jeu de stratégie et d'action : ce sera le 18 avril que les joueurs pourront mettre la main sur le titre jouable en solo mais aussi à plusieurs en ligne.Pour l'occasion, une nouvelle bande-annonce de gameplay a été diffusée :Le jeu sera disponible à la fois en démat et en physique sur Nintendo Switch. Une édition collector est prévue : elle contiendra quelques skins supplémentaires. Rendez-vous le 18 avril pour découvrir Minecraft Legends sur Switch !