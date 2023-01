La Cérémonie des Pégases de retour à Paris le 9 mars

Depuis 2020, les Pégases récompensent annuellement les meilleurs jeux vidéo produits en France. Ils seront de retour le jeudi 9 mars la Cigale à Paris, pour leur 4e cérémonie.Réalisés par L’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo, les Pégases se veulent le pendant côté jeux vidéo des César et autres Molières. Retransmis sur les plateforme de streaming, la cérémonie 2022 avait été suivie par 165 000 personnes.Après Deathloop et Road 96, quels jeux seront mis à l'honneur en 2023 ? Les votes auprès de 2 000 professionnels ont commencé et se poursuivront en février.Parmi les catégories de l'année nous retrouvons évidemment le Meilleur Jeu Vidéo, le Meilleur Jeu Vidéo Indépendant, Meilleur Univers Sonore et Meilleure Expérience Visuelle. En tout 17 prix seront remis !La Cérémonie sera retransmise en direct, notamment sur Twitch. Pour les plus téméraires, des places seront disponibles à la vente dès le 30 janvier sur la plateforme Eventbrite.