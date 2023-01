Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : Amphinobi disponible dans les Raids Téracristal ce week-end

Après Dracaufeu et Pyrobut, c’est Amphinobi qui débarque dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet par l’intermédiaire exclusif des Raids Téra-Cristal. Comme attendu , c’est le Pokémon issu de la sixième génération qui fait ainsi son arrivée dans le jeu grâce à des Raids Téra-Cristal de niveau 7, les plus difficiles du jeu.Amphinobi, ici au niveau 100, arbore le Téracristal Poisson et l’insigne Surpuissant, le rendant particulièrement redoutable et difficile à battre : il faudra vous allier à d’autres joueurs pour réussir à en venir à bout et ainsi le capturer. En le battant, vous gagnerez également de belles récompenses permettant de booster vos Pokémon par la suite.Pour obtenir ces Raids Amphinobi, il vous faudra au préalable les avoir débloqués après avoir terminé l'histoire principale. Surtout, il faudra penser à mettre à jour le bulletin Actus Poké Portail dans le menu Cadeau Mystère.Comme pour Dracaufeu et Pyrobut, Amphinobi Téracristal Poisson n’est capturable qu’une seule fois par sauvegarde de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Vous pourrez en revanche faire ensuite des oeufs d'Amphinobi pour obtenir un Grenousse et l'échanger avec des amis n'ayant pas réussi à vaincre Amphinobi.Les Raids sont disponibles de ce vendredi 27 janvier jusqu’à mardi 31 janvier à 00h59 ! Pour ceux qui ne seront pas parvenus à battre Amphinobi d'ici là, il sera de retour dans les mêmes conditions le vendredi 10 février prochain.