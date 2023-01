Participez au TentaTournoi Splatoon 3 de Nintendo France, un tournoi ouvert à tous ce dimanche 29 janvier 23 à 14h

Vous ne savez pas comment vous inscrire au prochain TentaTournoi qui se déroule le dimanche 29 janvier ?



On vous explique tout dans ce thread : pic.twitter.com/CKQOfVUv7Y — Nintendo France (@NintendoFrance) January 27, 2023

Les amateurs de jeux de tir à la troisième personne seront ravis d'apprendre que Nintendo France organise un tournoi mensuel de Splatoon 3. Ce dimanche 29 janvier, à partir de 14 heures, les joueurs pourront s'affronter dans des équipes de 4 joueurs, quel que soit leur niveau de jeu.Les équipes qui s'inscrivent sur Discord et Toornament auront la possibilité de gagner des lots exclusifs Splatoon 3, tels que des Instax Splatoon, ainsi que 2500 Points Or utilisables sur le Nintendo eShop. En outre, une équipe sera tirée au sort pour recevoir des goodies Splatoon, afin de les encourager à participer à la compétition.Qu'est-ce que le TentaTournoi ? Le TentaTournoi est un événement communautaire ouvert à tous et basé sur les services Toornament et Discord. Les meilleures équipes de la phase de groupes accéderont aux phases Alpha et Bravo de la compétition. Les matchs seront diffusés en direct sur le compte Twitch officiel de Nintendo France à partir de 15h30.Découvrez vite toutes les règles du tournoi sur le site officiel de Nintendo Alors, que vous soyez débutant ou expérimenté, n'hésitez plus et rejoignez le TentaTournoi Splatoon 3 pour vous mesurer aux meilleurs joueurs de France. Inscrivez-vous dès maintenant sur Discord et Toornament pour participer à l'événement.Nous espérons vous voir en action le 29 janvier et si vous recherchez des coéquipiers, n'hésitez pas aussi à passer par notre serveur Discord PN