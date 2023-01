Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : Pyrobut de retour dans les raids, une mise à jour et des surprises à venir

Ce jeudi, The Pokémon Company a diffusé une vidéo revenant sur les 1008 Pokémon existants à présent grâce à la 9e génération introduite dans Pokémon Écarlate & Pokémon Violet.1008 Pokémon mais seulement 400 et quelques disponibles dans les derniers jeux. Cependant, Game Freak nous réserve quelques surprises avec notamment les Raids Téracristal qui introduisent quelques nouveaux Pokémon : après Dracaufeu, c'est Pyrobut qui a fait son apparition et qui est justement de retour dans les Raids 7 étoiles ce week-end !Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le Raid en question dans notre précédente actualité . D'autres raids évènements sont à venir ! Un raid spécial Compagnol est annoncé pour la semaine du 13 au 16 février, pour fêter la Saint-Valentin. Mais avant cela, un évènement Raid Téracristal aura lieu du vendredi 27 janvier au 31 janvier puis du 10 février au 13 février.Le Pokémon vedette n'a pas été clairement annoncé... mais nous savons que son type Téracristal sera le type Poison. Les plus fins connaisseurs de la saga Pokémon auront peut être deviné de quel Pokémon assez mythique à la saga ce type peut faire référence. En effet, tous les indices semblent pointer vers Amphinobi mais il faudra attendre la confirmation d'ici quelques jours !En février, les surprises vont se poursuivre puisqu'une mise à jour importante des derniers jeux Pokémon sur Switch arrivera en fin de mois, sans doute pour le Pokémon Day du 27 février où une présentation devrait avoir lieu pour présenter les nouveautés à venir en 2023.Cette mise à jour 1.2 apportera un lot de correctifs (et peut être d'améliorations techniques, soyons fous) mais aussi une nouvelle fonctionnalité... dont on ne sait pas encore grand chose ! Un teasing inhabituel pour Pokémon mais dont il va falloir visiblement s'habituer. La connexion avec le service Pokémon HOME est attendue pour le printemps 2023 donc cette nouvelle fonctionnalité ne devrait pas être liée à cela. De quoi peut-il s'agir ? Mystère ! Encore un peu de patience.Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch.