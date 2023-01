GDC 2023 : Kirby et le monde oublié aura le droit à une conférence

La conférence annuel des développeurs de jeux vidéo, Game Developers Conference, sera de retour fin mars. Des centaines de développeurs issus des plus grands studios mais aussi de studios indépendants se retrouvent pour une série de conférences et d'ateliers consacrés à leur métier.Ces conférences ne sont pas forcément l'occasion de grandes annonces mais permettent de revenir sur le développement de certains jeux phares de l'année précédente : pour Nintendo, ce sera Kirby et le monde oublié. Sorti il y a justement tout juste un an, les dernières aventures de Kirby en 3D feront l'objet d'une conférence dédiée à l'adaptation en 3D des mécaniques de jeu habituelles en 2D de la boule rose.Shinya Kumazaki et Tatsuya Kamiyama, qui ont travaillé sur le jeu chez HAL Laboratory animeront cette session et discuteront notamment du pouvoir d'absorption de Kirby et de ses nouveaux pouvoirs. A noter qu'une partie de la conférence sera également dédiée à Kirby's Return to Dream Land Deluxe et l'adaptation d'un jeu Nintendo Wii sur Switch.La description parle également de "l'historique et l'héritage de la saga" et "des directions que prendra la série dans le futur". Cela donne envie !La GDC 2023 aura lieu du 20 au 24 mars 2023.