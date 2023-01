1008 Pokémon, attrapez-les tous !!! Pokémonnnnn

1 000 Pokémon ! 13/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En 1996, un jeu mythique est apparu sur GameBoy. 26 ans plus tard, la licence Pokémon est toujours présente et est devenu la licence la plus lucrative au monde. Après la sortie de 9 générations et de beaucoup de spin-off, les dresseurs ont pu rencontrer pas moins de 1008 Pokémon. Pour rendre hommage aux dresseurs de toutes âges, The Pokémon Company a partagé une vidéo très spéciale :Bien loin des 151 Pokémon de la 1ére génération, le Pokédex compte désormais plus de 1000 Pokémon dont des formes alternatives. Qu'ils fussent donnés par le professeurs, dans les herbes hautes, dans les grottes, avec une canne à pêche, en surfant, à des endroits fixes, en évoluant, par l'extraction de fossiles, par échanges, au Parc Safari, en faisant éclore des œufs, avec des pierres évolutives, vous avez rencontré d'innombrables Pokémon au cours de votre vie de dresseurs. Pour les plus attentifs, vous reconnaitrez également la musique des différents opus dans ce trailer.Comme tout dresseur, vous vous souvenez sûrement de passage en particulier comme la rencontre avec Mewtow dans la caverne Azurée, l'apparition de Ho-Oh/Lugia, le dénouement aux Colonnes Lances, l'arrivée de Rayguaza depuis le ciel, la fusion entre Kuyrem et Zekrom/Reshiram, l'éclosion de Yveltal/Xerneas, la formation des Ultra-Chimères ou le combat Zacian/Zamazenta contre Ethernatos.Avec la sortie de Pokémon Ecarlate et Violet, la licence s'est essayée au monde ouvert pour proposer une aventure rafraichissante d'une licence qui tournait en rond dans ses mécaniques. Avec l'introduction de nouveaux Pokémon, vous pourrez trouvez votre bonheur pour affiner votre stratégie en parcourir la région de Paldea.Si vous aussi vous êtes dresseurs depuis longtemps (ou même moins longtemps), décrivez nous en commentaire quel Pokémon vous a le plus marqué, si vous avez l'ensemble des 1008 Pokémons, quel opus vous aimeriez re-re-refaire ou quelles idées avez vous pour la suite de la licence.Habituée à faire des annonces au Pokémon Day, Pokémon Company dévoilera sûrement de nouvelles informations concernant le futur de la licence le 27 février.