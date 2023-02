L'affiche officielle du film Super Mario Bros a été dévoilée et elle est magnifique

Voici l'affiche officielle de Super Mario Bros. - Le Film ! La sortie du film approche, nous espérons que vous avez hâte de le découvrir au cinéma ! #SuperMarioLeFilm pic.twitter.com/1HHyS2e9uJ — Nintendo France (@NintendoFrance) February 3, 2023

Quelle superbe façon de commencer le week-end qu'en découvrant l'affiche du film Super Mario Bros, tout juste dévoilée par Illumination et Nintendo. Sur cette affiche, un Bowser des plus inquiétants surplombe les différents protagonistes d'une aventure que nous avons hâte de découvrir sur grand écran, le 5 avril 2023 en France : Super Mario Bros Le Film.Voici cette affiche :On notera la présence du logo IMAX, qui devrait nous permettre d'en prendre plein les yeux dans les salles équipées qui auront la possibilité de projeter le film.Si on avait pu voir quelques posters au cours des semaines passées, c'est bien cette affiche que vous devriez voir dans les halls de cinéma à l'approche de sa sortie. La campagne marketing bat donc désormais son plein d'ici l'arrivée du film en salles, puisque cette semaine déjà nous avons pu découvrir Mario Chat sur le point d'affronter Donkey Kong Ces éléments nous permettent d'oublier la controverse autour des acteurs retenus pour incarner nos héros préférés : Chris Pratt comme Mario, Anya Taylor-Joy comme Peach, Charlie Day en Luigi, Jack Black en tant que Bowser, Keegan-Michael Key comme Toad, Fred Armisen en Cranky Kong, Kevin Michael Richardson en Kamek, et Sebastian Maniscalco dans le rôle de Spike.Rappelons aussi que Charles Martinet, LA voix de Super Mario dans la plupart des jeux de ces 2500 dernières années, a également été sollicité pour quelques apparitions vocales dans le film.Qu'il nous tarde d'être au 5 avril en France !Source : Nintendo Everything