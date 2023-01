Super Mario Bros Le Film : Mario Chat et la voix de Donkey Kong se dévoilent dans un nouveau clip

Petite surprise délicieuse pour les fans du film des studios Illumination à venir en avril 2023 : Super Mario Bros. En effet, un nouveau clip de 30 secondes a été mis en ligne dans lequel on retrouve Mario affrontant Donkey Kong dans un combat épique.On avait déjà pu apercevoir une séquence de ce combat dans une des premières bande-annonces du film, Mario se prenant une sérieuse correction par celui qui fut son tout premier ennemi.Aujourd'hui, on voit comment Mario entend riposter : en frappant un bloc point d'interrogation, Mario enfile un costume de Mario Chat qui ne laisse pas Donkey Kong indifférent.Voyez plutôt :Dans ce film, Seth Rogan incarne le personnage de Donkey Kong, et cela fonctionne plutôt bien comme on peut l'entendre et le voir dans cette séquence.Le film Super Mario Bros arrive dans les salles obscures françaises le 5 avril 2023