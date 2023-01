Disgaea 7: Vows of the Virtueless arrive cet automne sur Nintendo Switch

Disgaea 7: Vows of the Virtueless - Announcement Trailer (Nintendo Switch, PS4, PS5, PC) (EU - FR) 30/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Alors qu'il vient de sortir au Japon, Disgaea 7 est désormais confirmé pour une sortie européenne d'ici la fin de l'année 2023 !Désormais appelé Disgaea 7: Vows of the Virtueless, le jeu reprendra les éléments de RPG Tactique qui ont fait le sel de la saga Disgaea depuis très exactement 20 ans ! Si la série a longtemps boudé les consoles Nintendo, les derniers jeux passent obligatoirement par la Nintendo Switch, pour notre plus grand bonheur.L'action du jeu se passera dans le royaume de Hinomoto, dont les jours sont apparemment comptés. A vous de leur venir en aide en réunissant les meilleurs éléments pour vaincre les forces du mal !Découvrez ci-dessous la bande-annonce de Disgaea 7: Vows of the Virtueless :Rendez-vous cet automne pour découvrir Disgaea 7: Vows of the Virtueless sur Nintendo Switch !