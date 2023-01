Une version physique de Return to Monkey Island est prévue

Déjà disponible sur l'eshop de la Switch, Limited Run Games a annoncé préparer une version physique de Return to Monkey Island sur Switch.En plus de la version physique, une édition collector est également disponible sous le nom de "CollectARR's Edition".Cette dernière comprend :- Une version physique de Return to Monkey Island pour Nintendo Switch- La boîte de l'édition collector de Monkey Island- La bande originale de Monkey Island- La brochure d'intégration de Lechuck- La lettre de Ron Gilbert et Dave Grossman- Un Album de coupures- Une balle anti-stress poisson-globe- Une broche leurre de Chum- Une clé dorée Nintendo Switch à collectionner- Une affiche 18" x 24"- Une brochureLes précommandes pour les deux versions du jeu devraient ouvrir le 20 janvier 2023. Si vous souhaitez examiner de plus près ces versions, vous pouvez trouver la page officielle de la boutique ici