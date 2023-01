[RUMEUR] Après avoir été rachetés par Embracer, les droits de la licence Tomb Raider ont à nouveau été vendus à Amazon

Depuis un an, le jeu vidéo a connu de multiples rachats, qu’il s’agisse de rachats à plusieurs milliards comme celui d’Activision-Blizzard, d’autres beaucoup moins conséquents comme ceux réalisés par Focus Entertainment par exemple.Parmi les dizaines de rachats réalisés l’an dernier, il y en a un qui a longtemps laissé perplexe, c’est celui des studios occidentaux de Square Enix, accompagnés par une cinquantaine de propriétés intellectuelles dont Tomb Raider, mais aussi Deus Ex, Legacy of Kain , et une ribambelle de licences de grande renommée. Le tout pour seulement… 300 millions de dollars !Une somme ridicule pour des studios et des licences aussi importantes, alors que pourtant Square Enix n’est (et n’était) pas dans une situation économique désastreuse, bien au contraire. En réalité, l’argent obtenu lors de cette vente allait être utilisé par la société japonaise dans le but d’être réinvesti dans des technologies comme les cryptomonnaies, la NFT et les blockchains.Cette semaine, le site du Seigneur des Anneaux, Fellowship of Fans, révèle que selon ses sources, Amazon aurait racheté la propriété intellectuelle de la franchise Tomb Raider (pas seulement télévisuelle mais aussi dans les jeux vidéo). Une vente qui aurait rapporté à elle seule 600 millions de dollars à Embracer, soit le double du prix d’achat initial…Notons que Crystal Dynamics (toujours propriété d’Embracer, Amazon n’ayant acheté que les droits de la licence Tomb Raider) travaille déjà depuis plusieurs mois sur un nouveau jeu sous Unreal Engine 5. Un jeu qui avait déjà été annoncé comme étant édité par Amazon. La firme, avec cette transaction, deviendrait ainsi l’unique propriétaire de la licence. Par ailleurs, une série sur Tomb Raider a également été annoncée cette semaine, suite au fort succès de l’adaptation de The Last of Us.Source : VGC247