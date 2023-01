Nintendo créé un compte Twitter officiel pour sa boutique My Nintendo Store

Bonne nouvelle pour les collectionneurs et tous ceux qui prévoient de réaliser ou ont déjà réalisé un achat sur la boutique de Nintendo. En effet, pour vous tenir au courant de l’arrivée de nouveaux stocks par exemple, il vous sera possible de suivre les dernières actualités de la boutique.C’est ainsi un nouveau pas réalisé par Nintendo pour le transfert de ses ventes de collectors et goodies exclusifs à sa boutique en ligne, qu'elle souhaite grandement développer au cours des trimestres à venir. Un transfert qui n’a pour le moment pas encore fait ses preuves, en témoignent les problèmes liés à la gestion des stocks des collectors de Xenoblade Chronicles 3 et Bayonetta 3 par exemple.