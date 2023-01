[Rumeur] Nintendo, Microsoft et Sony grands absents de l'E3 2023 ?

Dans un article du site américain IGN, les 3 fabricants de consoles Sony, Microsoft et Nintendo ne devraient pas être présents au prochain E3 2023. On emploie encore le conditionnel car pour l'heure, les organisateurs ne confirment pas l'information et se contentent d'un communiqué officiel.L'événement, grand-messe annuelle du jeu vidéo en nette perte de vitesse depuis le Covid, est organisé par l'Entertainment Software Association (ESA) et géré par ReedPop, devrait revenir en tant qu'événement physique pour la première fois depuis 2019.L'absence de ces acteurs essentiel pourrait bien être un revers particulièrement retentissant pour la bonne tenue de l'événement. Rappelons que Microsoft a déjà annoncé son intention de diffuser un showcase Xbox lors des dates de l'E3 en juin, tandis que les plans de Sony et Nintendo ne sont pas clairs.IGN indique que Microsoft ne devrait pas faire partie des exposants de l'E3 en dépit de son relatif soutien au calendrier de l'événement. Dans une déclaration commune, l'ESA et ReedPop indiqué qu'ils travaillent toujours sans relâche pour créer un salon qui rassemble l'industrie du jeu vidéo et répond aux besoins de l'industrie et de ses fans, essayant de relancer le salon avec "un nouveau genre d'E3".Le torchon semble sur le point de brûler entre l'ESA et RedPop, IGN explique dans son article que la gestion de l'événement est peu appréciée de l'ESA dont plusieurs membres clés ont démissionné.A ce stade, difficile de dire si l'E3 2023 est déjà en sursis. Si la participation de Microsoft, Sony et Nintendo était en effet compromise, le salon perdrait nettement en intérêt. On peut aussi imaginer que les studios apprécient de ne pas avoir cette épée de Damoclès qu'est la version de démo indispensable à l'E3. Alors qu'on critique les conditions de travail des développeurs, un salon en plein mois de juin, plusieurs mois avant Noël, devient peut-être politiquement incorrect.L'E3 va-t-il rejoindre la longue liste de salons morts après 3 années de pandémie où les habitudes des consommateurs semblent avoir changé, leurs envies aussi, au profit d'autres événements parfois plus locaux et plus sobres ? Il nous tarde de suivre le prochain épisode de ce feuilleton qui nous tiendra en haleine jusqu'à une prise de position officielle concernant la tenue, ou non, de l'édition 2023.Source : IGN