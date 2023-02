Pokémon GO : le programme de février

Pokémon GO continue son bonhomme de chemin avec une année 2023 qui marquera le 7e anniversaire du jeu Pokémon sur mobile. Des dizaines de milliers de joueurs continuent de profiter de l'application de façon quotidienne et le programme de février a de quoi les motiver.Niantic a diffusé le contenu à venir dans les prochaines semaines. Le mois de février est important pour Pokémon en général puisque le Pokémon Day aura lieu le lundi 27 février. Le week-end précédent, c'est la région d'Hoenn qui sera à l'affiche du Pokémon GO Tour de cette année.La région d'Hoenn sera mise à l'honneur toute la fin du mois de février avec notamment le retour de Rayquaza dans les raids légendaires du 22 février au 1er mars tandis que Méga Latios et Méga Latias débarqueront sur la même période dans les Méga Raids.Le Pokémon GO Tour consacré à la région d'Hoenn permettra de voir arriver les formes Primales de Kyogre et Groudon tandis que les différentes formes de Deoxys arriveront dans les Raids Légendaires, avec la possibilité de les capturer dans leur version chromatique. Cela promet un week-end riche en raids !Voici le planing complet :Pokémon GO est disponible gratuitement sur mobiles.