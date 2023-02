Rumeur : le set LEGO The Legend of Zelda se confirme dans un sondage

Il y a quelques mois, LEGO annonçait interdire désormais les suggestions LEGO Ideas dédiées à l'univers The Legend of Zelda. La rumeur avait alors enflé sur l'arrivée d'un produit officiel sans que rien ne soit évidemment confirmé.L'année 2023 commence à peine que les premiers éléments de confirmation fuitent sur Internet. L'origine de cette suite est un sondage mené par la marque dans le cadre d'une étude de marché pour juger l'intérêt de produits potentiels et notamment en évaluer le prix raisonnable.Après Super Mario, ça serait donc la série The Legend of Zelda qui aurait l'honneur d'un produit LEGO. Le set en question concernerait l'Arbre Mojo. Comme dans beaucoup produits LEGO, un gimmick permet de rendre le set jouable pour les plus jeunes. Ici, la particularité du produit résiderait dans la présence de deux versions de l'Arbre : une version issue d'Ocarina of Time et une autre de Breath of the Wild.Quelques photos floues des prototypes trainent sur Internet mais nous n'avons pas le droit de les diffuser pour le moment. Le set 2 en 1 contiendrait 1 920 pièces et inclurait évidemment les figurines de Link et Zelda issues des deux jeux.Le produit n'est pas confirmé et peut évidemment être mis au placard si le marché ne semble pas intéressé. Il faudra donc encore se montrer patient.