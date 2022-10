Test de Return to Monkey Island : la plus malicieuse des pirateries !

Return to Monkey Island | Coming 2022 10/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Madeleine de Proust… Sur fond de modernité.

Tout le monde peut embarquer !

Une Direction Artistique singulière… Et réussie.

Les plus jeunes d’entre vous découvriront peut-être la série culte avec ce nouvel opus, mais beaucoup gardent dans leur cœur de joueur des souvenirs émus du premier jeu, qui avait réellement marqué son temps. Aujourd’hui, les créateurs Ron Gilbert et Dave Grossman ont mûri, vieilli même, et leur héros a suivi le même chemin. C’est donc naturellement que cette suite suit le cours du temps et nous propose une aventure emprunte de nostalgie, certes, mais toujours aussi pimpante et passionnante même pour les nouveaux venus.Revenons aux bases, Return to Monkey Island est un jeu de type aventure / Point and Click. Un style de jeu pas forcément très « tendance » ces dernières années mais qui semble opérer un retour ces derniers temps, pour notre plus grand plaisir. Les habitués seront dans leurs petits souliers avec un début d’histoire qui vous replonge immédiatement dans l’ambiance. D’ailleurs, vous allez croiser nombre de personnages connus : le pirate émérite Guybrush est forcément présent, mais pas seulement : Elaine, Stan, Carla, mais aussi évidemment votre cher ennemi LeChuck sont de la partie.Heureusement, le jeu ne s’enferme pas pour autant dans la nostalgie et va vous faire vivre une toute nouvelle aventure, peuplée de nouveaux personnages hauts en couleurs ! Ainsi, même si le fan service est bien présent au fil du jeu, il n’empêche pas la nouvelle histoire de s’épanouir. Les joueurs fidèles seront en revanche ravis de découvrir, ici et là, de nombreux clins d’œil à leur attention. Pas de quoi perdre les nouveaux venus, heureusement ! D’ailleurs, pour ceux qui aimeraient rattraper les wagons (ou les bateaux, c’est selon), un album interactif se charge de vous raconter les anciennes péripéties de Guybrush pour vous mettre à la page. C’est très bien réalisé et devrait plaire à tous, y compris aux fans qui prendront quand même plaisir à parcourir ce récit.Au fil de votre aventure, et afin de passer chaque étape, vous devrez observer votre environnement et récupérer des objets /indices qui vous permettront d’aider les différents protagonistes… Ou du moins de les convaincre de vous aider. Le jeu est parsemé d’une multitude l’énigmes à résoudre et de bons choix à faire pour espérer progresser.Le système de jeu est beaucoup plus simple que par le passé : pas de curseur à déplacer de manière laborieuse sur l’écran, ici les points d’intérêt sont indiqués clairement à chaque tableau et vous pouvez naviguer de l’un à l’autre d’un simple mouvement de stick. Nous avons parfois pu faire quelques fausses manipulations mais l’ensemble reste convaincant. En nomade c’est encore plus simple puisque le tactile est pris en charge. Bravo ! Une fois dans votre inventaire, à vous de déterminer quel objet utiliser à tel ou tel moment, et éventuellement en combiner plusieurs quand c’est nécessaire. Ici encore, l’association est simple et quand ce n’est pas possible, une croix vous l’indique immédiatement.De même, vous n’aurez plus à associer un verbe et un objet / élément à l’écran comme c’était le cas par le passé. Ici, tout est beaucoup plus aisé à réaliser, au risque de frustrer les purs et durs qui aimaient tenter mille et une combinaisons improbables. Dans les faits, cela n’enlève rien au plaisir de jeu et devrait l’ouvrir à beaucoup plus de joueurs qui auraient pu être rebutés par l’ancien gameplay.Vous ne devriez pas non plus vous retrouver bloqués indéfiniment dans votre avancée, puisqu’un système d’aide très bien fichu se présente à vous. D’abord, vous avez une liste des tâches qui vous donne les objectifs à accomplir dans l’immédiat. Surtout, un livre d’indices, consultable à la demande et très bien fichu, va vous aider juste ce qu’il faut pour toujours garder le cap. C’est particulièrement utile si vous laissez le jeu de côté quelques jours et le reprenez ensuite.Enfin, sachez que le jeu propose deux niveaux de difficulté : le mode normal devrait convenir au plus grand nombre tandis que le mode difficile complexifie les énigmes et rendra le jeu bien plus complexe. Parfait pour les initiés !L’un des éléments qui a pu faire couler de l’encre sur la toile est la Direction Artistique. Si nous laisserons chacun se faire un avis, sachez que nous n’étions pas forcément emballés par les visuels aperçus de prime abord mais qu’une fois dans le jeu, nous avons finalement été totalement séduits. L’ambiance est délicieuse, les personnages bien campés et les couleurs et éclairages donnent le sourire. On pourra évidemment regretter que les voix en français soient absentes mais les voix en anglais sont de très bonne qualité et renforcent l'immersion.Surtout, le tout est accompagné d’une bande son magnifique, qui ravira évidemment les fans des premières heures mais saura embarquer tout le monde. Les musiques sont vraiment réussies et le tout forme un ensemble finalement très cohérent, certes atypique mais surtout unique et marquant. C’est bien simple, on a l’impression de se promener dans Adventure Land dans un célèbre parc d’attractions parisien… Et d’y vivre une attraction d’une durée tout à fait respectable (pour une fois), puisque vous pouvez compter une grosse dizaine d’heures de jeu en mode normal… Et bien plus en mode difficile.Mais une fois qu’on a dit tout cela, on en oublierait presque l’essentiel : l’écriture ! Car tout le charme, tout le sel de ce Return to Monkey Island vient de ses dialogues truculents, délicieusement malicieux et qui donnent vraiment au jeu toute son âme. Un jeu qui parle du rapport au temps qui passe, des étapes de la vie, et surtout d’humour absurde. C’est certain, Ron Gilbert et Dave Grossman n’ont pas perdu une miette de leur talent et on sent à travers toute l’aventure leur amour pour ce jeu qui transpire par chaque pixel et chaque ligne de dialogue à l’écran. Tout pirate qu’il soit, ce jeu a avant tout été créé avec amour, envie et passion… Et ça se voit !