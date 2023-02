Découvrez le thème de Bayonetta 3 : 'We Are As One'

Bayonetta 3 Theme Song Trailer - We Are As One 02/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

I was privileged to have been asked by @platinumgames to co-write and perform the main theme song to their game, Bayonetta 3. #Nintendo have just released a video of 'We Are As One' containing footage from the @AbbeyRoad session and clips from the game. https://t.co/ycQIE69TCB — Rachael Hawnt (@rachaelhawnt) February 2, 2023

Rachael Hawnt, auteur-interprète de "We are as one", se dévoile dans cette bande-annonce révélant la sortie du thème de Bayonetta 3 :Dans cette vidéo, qui peut contenir quelques spoilers concernant le jeu, on peut voir quelques séquences tournées lors de l'enregistrement de la chanson, composée par Hiroshi Yamaguchi.La mise en ligne de cette vidéo va de pair avec l'annonce de la sortie au Japon d'un album assez exceptionnel pour Bayonnetta 3 qui rendra un superbe hommage à tout le travail réalisé par compositeurs et musiciens autour du jeu de Platinum Games.En effet, cet album se composera de 8 CD, pour un total de 250 titres inclus ! L'album est déjà disponible en précommande auprès de Play-Asia , pour une expédition vers le 3 avril prochain.Si vous souhaitez chanter avec Rachel en écoutant la chanson grâce au lecteur ci-dessus, voici les paroles également disponibles dans la description de la vidéo :Moonlight breaks the nightA dream that could not endEncompass me with open armsI'll hold you once againA face that looks like mineYour memories lost in timeEnchanted spells with rosemary entwinedDaring to belongWe must choose who to beTell me you'll always search for meWe are as oneOur bond cannot be undoneSoaring, fearless within your eyesWe must tryOne voice will remainAnd we will live againNow I know, because you told me soWe see visions unfoldFrom embers we rebuildTogether let's find hopeOur fate cannot be sealedThese ties will never endOur power must igniteA passion to consumeThe darkness and the lightI won't turn my face awayWe will cast all through this nightCan we enchant our destinyWe are as oneThis magic keeps us so strongReaching out into the blue skyWhere ribbons flyOur voice is the sameI'll be by your side againAnd believeWherever we may go, just know thatWe'll stand as oneHear the voiceHear it now, loud and clearWe'll shake the ground (male) - We'll shake the ground (female)With the sound (male) - With the sound (female)Break free, now we'll never look back, No turning backWe can't wait until this life has passed us byI feel the Luna strength with meCan you see - Show me howWhat can be - See us nowWith the sight - We can seeWe unite – aaahhWith joy in our eyesThere will be no disguiseA promise that brings hope for the tale of all timeWith this chance we will riseWe will claim back the skiesIn a world, where we stand unifiedWe belongWe are as oneThis story has only begunLike flames leaping into the nightWe burn bright - the spell cannot be brokenThis soul is the sameWe'll be coming back againDon't let go, I need you to knowReal love never diesTitre : We Are As OneInterprète : Rachael HawntCompositeur : Hiroshi YamaguchiAuteur : Rachael Hawnt