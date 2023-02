[Rumeur] Nintendo va-t-il zapper l'E3 : peut-être que oui, peut-être que non...

We don't believe Nintendo is skipping E3 because it doesn't have games #shorts 02/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En juin 2023, doit se tenir à Los Angeles une nouvelle édition du salon Entertainment Electronic Expo, plus connu sous le nom de l'E3. Ce salon, longtemps incontournable, souffre comme un grand nombre d'événements autrefois très populaire d'une sorte de désintérêt des acteurs sensés le faire vivre. On a ainsi vu l'indétronable Salon de l'Auto de Genève annulé en 2023 encore, et rien ne va plus concernant l'E3 puisqu'en milieu de semaine, nous rapportions une rumeur selon laquelle les 3 fabricants de consoles Nintendo, Microsoft et Sony ne participeraient pas à cette édition Mais pourquoi ? C'est la question sur toutes les lèvres, et une question, dans le fond, à laquelle seule Nintendo peut répondre. Mais cela n'empêche personne d'y aller de sa propre hypothèse et vous pouvez sur notre Discord venir proposer les vôtres vous aussi, ou en commentaire ci-dessous. Toujours est-il qu'un argument largement partagé depuis mercredi concerne le fait que Nintendo aurait un calendrier trop faible pour justifier une quelconque présence à l'E3.Le tout en parallèle d'autres rumeurs selon lesquelles The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom serait le dernier jeu majeur de la Switch, une console sortie depuis bientôt 6 ans, certes.Dernier spécialiste à mettre son grain de sel, Kit Ellis, ancien co-animateur de la Nintendo Minute, qui fort de ses quelques 20 années passées chez Nintendo, a certes un peu plus de connaissances sur la façon de faire de la maison : selon lui , jamais Nintendo ne justifierait son retrait d'un événement au prétexte d'un catalogue trop juste.Pour lui, d'autres raisons seront fournies pour justifier cette absence remarquable et bien triste (car on adore ce stress annonciateur de l'été !), et si Nintendo doit communiquer une quelconque décision de ce genre, la firme le fera bien assez tôt. Et elle fera bien, car si un voyage à Los Angeles doit être organisé pour découvrir la Switch 2, autant le savoir bientôt !Vous l'aurez compris, on n'accorde pas tant de crédit que cela à l'une ou l'autre de ces rumeurs : on s'inquiète toujours à cette période de l'année du catalogue de la Switch pour toute l'année qui suit... pour souvent en conclure à la fin du mois de décembre que l'année fut tout simplement épatante... On devra se souvenir de ces années heureuses, le spectre de la Wii U n'est jamais loin quand on change de génération de console !A lire aussi : fan de rumeur, es-tu prêt pour un nouveau Nintendo Direct ?