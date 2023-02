Pégases 2023 : et les nommés sont...

Par ThibaultPN

02/02/2023

à 23h06

Le jeudi 9 mars aura lieu la 4e cérémonies des Pégases qui récompense les meilleurs jeux vidéo produits en France de l'année écoulée. Aujourd'hui, l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo a levé le voile les nommés des différentes catégories.



Du côté de la catégorie vedette, meilleur jeu vidéo, trois jeux s'affronteront : Stray, A Plague Tale : Requiem et Sifu. A part Stray, ces jeux sont disponibles sur Nintendo Switch !



Ces trois jeux occupent évidemment plusieurs places dans toutes les récompenses qui seront remises le soir du 9 mars. Voici l'ensemble des nommés :



Meilleur Jeu Vidéo :

- Stray

- A Plague Tale : Requiem

- Sifu



Meilleur Vidéo Indépendant :

- Stray

- Sifu

- Tinykin



Excellence Narrative :

- Flat Eye

- A Plague Tale : Requiem

- Syberia : The World Before



Meilleur Game Design :

- Sifu

- Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope

- Tinykin



Excellence visuelle :

- A Plague Tale : Requiem

- Sifu

- Stray



Meilleure innovation technologique :

- Dual Universe

- Dune: Spice Wars

- Fast Libero



Meilleur Univers Sonore :

- Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope

- A Plague Tale : Requiem

- A Musical Story



Meilleur Jeu Vidéo Etudiant :

- Radiant Dawn

- Alaska

- Gevaudan 1851



Meilleur Jeu Vidéo Mobile :

- A Musical Story

- Tales Up

- Nickelodeon Extreme Tennis



Au-delà Du Jeu Vidéo :

- Flat Eye

- Inua – A Story in Ice and Time

- Syberia : The World Before



Meilleur Service d’Exploitation :

- Solasta : Crown of the Magister

- Airport Simulator: First Class

- Tales Up



Meilleur Premier Jeu Vidéo :

- Stray

- Onde

- Time Rift



Meilleur Jeu Vidéo Etranger :

- Elden Ring

- Tunic

- God of War Ragnarök



Meilleur Jeu Vidéo Mobile Etranger :

- Marvel Snap

- Spiritfarer

- Idle Siege



Meilleur Jeu Vidéo Indépendant Etranger :

- Tunic

- Hardspace : Shipbreaker

- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge



Meilleure Accessibilité :

- Arkanoid – Eternal Battle

- Steelrising

- Tales Up



2 000 académiciens vont voter pour départager les nommés dans ces seize catégories. La Cérémonie des Pégases aura lieu à la Cigale à Paris et sera retransmise en direct notamment sur Twitch.