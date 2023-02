[Rumeur] Il semblerait que le monde est prêt pour un nouveau Nintendo Direct

Tout ce que j'entends - et tout ne fait que le répéter - c'est toujours la semaine du 6 février. Encore et encore, chaque petit détail que j'obtiens est, en gros, une semaine à partir de maintenant, nous devrions commencer à entendre parler de tous ces trucs.



Je pense que c'est probablement en fin de semaine, donc si le 6 février arrive et que nous n'en entendons pas parler, et que les gens vont paniquer comme s'il ne se passait rien, d'abord je ne le garantis pas pour cette semaine, je dis juste que c'est ce que tout indique en ce moment.



Je ne pense pas que ce soit trop surprenant car ils en ont toujours un en février ou mars au plus tard. Je pense que ça va arriver, je pense que ça va arriver assez vite, et je ne serais pas surpris si tous ces indicateurs sont exactement corrects, surtout avec ce qui se passe avec Advance Wars 1+2.

Jeff Grubb a indiqué dans le podcast Nintendogs que d'après ses informations, un nouveau Nintendo Direct pourrait être proposé dans le courant de la semaine du 6 février. L'émission pourrait être l'occasion pour Nintendo d'annoncer une date de sortie pour un certain Advance Wars 1+2 en stand-by depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.Voici une traduction de ce qu'il a dit lors du podcast :Après tout, un Nintendo Direct en février n'aurait rien d'anormal : Nintendo semble toujours avoir des choses à montrer à cette période de l'année. Il nous tarde donc d'avoir une information officielle sur la diffusion de ce nouveau ND très attendu de toute la communauté.Source : Nintendo Everything